Ein Glas auf die Queen: Jubiläumssekt vom Buckingham Palast

London (dpa) - Fans von Queen Elizabeth II. (95) können künftig mit offiziellem Jubiläumssekt aus dem Buckingham-Palast auf die seit 70 Jahren herrschende Monarchin anstoßen.

Das Etiketten-Design der knapp 40 Pfund (rund 48 Euro) teuren Flasche mit dem Wappen der Queen sowie goldenen Blättern und Weizenähren ist nach Angaben des Royal Collection Trust von der Robe inspiriert, die die Königin bei ihrer Krönung im Juni 1953 getragen hat.

Besonders gut schmecken soll der goldfarbene Schaumwein - eine Kreuzung aus Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier aus den Grafschaften Kent und West Sussex - der Stiftung zufolge zu reifem, englischen Cheddar-Käse. «Er passt aber auch zu britischen Meeresfrüchten wie Krabben, Langustinen oder klassischen «Fish and Chips», was den Schaumwein zur perfekten Ergänzung zu den Jubiläumsfeiern diesen Summer macht», heißt es in der Beschreibung.

Feiern erst im Juni

Die Queen ist seit 70 Jahren auf dem Thron, am 6. Februar beging sie den Jahrestag ihrer Thronbesteigung. Groß gefeiert wird das aber erst Anfang Juni. Dann sollen im ganzen Land «Jubilee Lunches» und in London große Paraden, Konzerte und Partys stattfinden.

Die Gewinne, die mit dem Sekt und anderen Jubiläumsartikeln erzielt werden, sollen dem Royal Collection Trust zugute kommen, der die Häuser und Besitztümer der Windsors verwaltet. Die Pandemie, in der viele touristische Attraktionen lange nur eingeschränkt oder gar nicht geöffnet waren, hat die Organisation finanziell getroffen, da viele Eintrittsgelder ausblieben.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-81896/3