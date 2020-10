Fast 7,5 Millionen sehen den neuen Zürich-Tatort

Berlin (dpa) - Ein Einstand nach Maß: Der Zürich-Tatort «Züri brännt» in der ARD war der große Gewinner am Sonntagabend. 7,45 Millionen (21,6 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr den Krimi ein.

Das «Herzkino»-Drama «Tonio & Julia» mit Oona Devi Liebich und Maximilian Grill zog im ZDF 4,39 Millionen (12,7 Prozent) an - ein leichter Verlust zu vergangener Woche, als noch 4,45 Millionen (13,3 Prozent) vor den Bildschirmen saßen.

Erneut einen starken Wert erzielte die Sat.1-Castingshow «The Voice of Germany». 2,95 Millionen Menschen (9,5 Prozent) sahen die Musik-Sendung mit unter anderem Mark Forster und Nico Santos in der Jury. Den Science-Fiction-Film «Transformers: The Last Night» mit Mark Wahlberg wollten auf ProSieben 1,81 Millionen (6,1 Prozent) sehen.

Bei der RTL-Realityshow «Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare» saßen 2,55 Millionen (8,1 Prozent) vor den Bildschirmen. Das Kochduell «Kitchen Impossible» auf VOX mit Tim Mälzer erreichte 1,05 Millionen (3,8 Prozent). Die Komödie «Hitch - Der Date Doktor» auf RTLzwei sahen 0,72 Millionen (2,2 Prozent). Die Kabel-eins-Doku «Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand» verfolgten 0,96 Millionen (2,9 Prozent) Zuschauer.

