Fernsehprogramm an Weihnachten: Diese Weihnachtsfilme laufen Heiligabend im TV

Füße hoch, Glotze an! Weihnachtsfilme, Märchen und weihnachtliche Komödien dominieren an Heiligabend 2022 das Fernsehprogramm. Doch wann läuft welcher Klassiker am 24.12. im TV? Und welche Filme sind empfehlenswert? Mit unserer weihnachtlichen Programm-Übersicht verpassen Sie Ihren Lieblingsfilm garantiert nicht.

Tipps: Diese drei Weihnachtsfilme sollten Sie an Weihnachten nicht verpassen

Das Wunder von Manhattan (14.50 Uhr - RTL oder streamen bei Disney+)

Glauben Sie eigentlich an den Weihnachtsmann? Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und schauen Sie Das Wunder von Manhattan. Der perfekte Film, um sich auf die Festlichkeiten einzustimmen.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (13.40 Uhr - ARD; 20.15 Uhr - WDR; 23.10 Uhr - SWR/SR; oder streamen bei Netflix)

Diesen Film muss man wohl niemandem empfehlen, der an Weihnachten gerne den Fernseher einschaltet. Aber was wäre ein weihnachtlicher Programm-Tipp ohne die Aschenbrödel-Sendetermine? Diese stehen für Sie weiter unten im Artikel.

Familie Heinz Becker - Alle Jahre wieder (15.30 Uhr - ARD; 17.15 Uhr - SWR/SR; 22.40 Uhr - SWR/SR)

Die öffentlich rechtlichen haben erkannt, was an Weihnachten wichtig ist: Die Familie... Heinz Becker. Gleich dreimal läuft der Klassiker aus dem Jahr 1994 an Heiligabend im TV. Wer die Sendetermine aufgrund des Weihnachtsprogramms verpasst, findet die Weihnachtsfolge auch auf Youtube.

Diese Weihnachtsklassiker laufen am 24. Dezember

14.50 Uhr, RTL: Das Wunder von Manhattan

16.05 Uhr, Vox: Der Grinch

16.10 Uhr, Sat1: Die Geister, die ich rief - Komödie

18.05 Uhr, Sat1: Der Polarexpress

20.15 Uhr, Sat1: Kevin - Allein zu Haus

20.15 Uhr, RTL: Der Grinch

21.50 Uhr, RTL: Santa Clause - Eine schöne Bescherung

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und andere Märchen-Filme

5.45 Uhr, RBB: Der Hasenhüter

6.00 Uhr, NDR: Das tapfere Schneiderlein

6.10 Uhr, ZDFneo: Sieben auf einen Streich

6.55 Uhr, ARD: Pinocchio

7.35 Uhr, ZDFneo: Frau Holle

9.00 Uhr, ARD: Zwerg Nase

9.05 Uhr, ZDFneo: König Drosselbart

10.10 Uhr, Vox: Auf immer und ewig

10.30 Uhr, ARD: Tischlein deck dich

10.40 Uhr, ZDFneo: Der Salzprinz

11.30 Uhr, ARD: Nussknacker und Mausekönig

12.15 Uhr, Sat1: Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen

12.30 Uhr, ARD: Hänsel und Gretel

13.40 Uhr, ARD: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

15.05 Uhr, MDR: König Drosselbart

15.05 Uhr, ZDF: Aschenputtel

15.45 Uhr, rbb: Die Prinzessin auf der Erbse

16.30 Uhr, ZDF: Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel

16.45 Uhr, rbb: Das singende, klingende Bäumchen

20.15 Uhr, WDR: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

23.10 Uhr, SWR/SR: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Diese weihnachtlichen Kinderfilme laufen am 24.12. im TV

5.15 Uhr, ZDF: Pettersson & Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt

6.10 Uhr, ZDFneo: Sieben auf einen Streich

7.50 Uhr, ZDF: Niko - Ein Rentier hebt ab

9.05 Uhr, ZDF: Niko 2- Kleines Rentier, großer Held

10.15 Uhr, ZDF: Pippi Langstrumpf

11.55 Uhr, ZDF: Michel bringt die Welt in Ordnung

12.00 Uhr, SuperRTL: Wach auf, es ist Weihnachten

13.25 Uhr, ZDF: Michel in der Suppenschüssel

17.25 Uhr, Disney Channel: Mickys fröhliche Weihnachten

Diese deutschen Komödien mit Weihnachtsmotiv gibt es zu sehen

5.35 Uhr, MDR: Um Himmels Willen - Weihnachten in Kaltenthal

9.30 Uhr, BR: Ein Sack voll Geld

10.30 Uhr, MDR: Die Weihnachtsklempner

11.00 Uhr, BR: Single Bells

11.15 Uhr, rbb: Ein Sack voll Geld

15.05 Uhr, ARD: Loriot - Weihnachten bei den Hoppenstedts

15.30 Uhr, ARD: Familie Heinz Becker - Alle Jahre wieder

16.50 Uhr, SR: Loriot - Weihnachten bei den Hoppenstedts

17.15 Uhr, SWR/SR: Familie Heinz Becker - Alle Jahre wieder

20.15 Uhr, ARD: Und wenn das fünfte Lichtlein brennt

20.15 Uhr, NDR: Der Weihnachtsmuffel

20.15 Uhr, RBB: Krauses Weihnacht

22.15 Uhr, SWR/SR: Loriot - Weihnachten bei den Hoppenstedts

22.30 Uhr, MDR: Loriot - Weihnachten bei den Hoppenstedts

22.40 Uhr, SWR/SR: Familie Heinz Becker - Alle Jahre wieder

Diese internationalen Weihnachts-Komödien laufen an Heiligabend im Fernsehen

7.55 Uhr, RTL: Santa Baby

9.45 Uhr, RTL: Santa Baby 2

10.40 Uhr, Kabel1: Versprochen ist versprochen

12.00 Uhr, Kika: Santa Baby

18.15 Uhr, Pro7: Office Christmas Party

20.15 Uhr, Tele 5: Das größte Muppet Weihnachtsspektakel aller Zeiten

22.15 Uhr, Disney Channel: Muppets - Die Weihnachtsgeschichte

20.15 Uhr, SuperRTL: Buddy - Der Weihnachtself

Jetzt wirds romantisch: Diese romantischen Weihnachtsfilme können Sie am 24.12. sehen