Fernsehprogramm: Diese Weihnachtsfilme laufen am 3. Advents-Wochenende im TV

Das Wochenende wird kalt im Rems-Murr-Kreis. Wer bei Minusgraden lieber zu Hause bleiben möchte, kann sich vor dem Fernseher schon einmal in Weihnachtsstimmung bringen. Zwar bieten nicht alle Sender am Wochenende des 3. Advent Weihnachtsfilme oder Märchen an, dennoch kann man sich am Wochenende nahezu rund um die Uhr weihnachtlich berieseln lassen. Wir haben das TV-Programm für Sie zusammengefasst.

Weihnachtsfilm- und Märchen-Highlights am Wochenende des 3. Advent

Tipp Nummer 1: Joy for Christmas - Freitag, 22.20 Uhr, Super RTL

Was der Film bietet: Joy for Christmas ist eine klassische Weihnachts-Liebes-Komödie. Ein "Grinch", der so gar nichts von Weihnachtsstimmung hält; eine Frau die ihn versucht, in Weihnachtsstimmung zu bringen. Dazu gibt es viel weihnachtliche Szenerie und Menschen in grün-roter Oberbekleidung.

Tipp Nummer 2: Schneewittchen - Samstag, 16.50 Uhr, RBB

Was der Film bietet: Es muss nicht immer Drei Haselnüsse für Aschenbrödel sein. (Falls doch, läuft dieser FIlm am Sonntag um 16.35 Uhr in der ARD.) Auch andere Märchenfilm-Klassiker können einen in Weihnachtsstimmung versetzen. In Schneewittchen aus dem Jahr 1961 tragen die Charaktere übrigens teilweise ebenso kleidsame Kopfbedeckungen.

Tipp Nummer 3: Noelle - Sonntag, 22.00 Uhr, Disney Channel

Was der Film bietet: Die Handlung ist simpel: Kris Kringle ist tot und nun soll sein Sohn Nick in die großen Santa-Fußstapfen treten. Der fühlt sich der Aufgabe nicht gewachsen, schnappt sich den Schlitten mitsamt Rentieren und macht sich aus dem Staub. Jetzt liegt es an seiner Schwester Noelle, das Weihnachtsfest zu retten. Witzig, rührselig, wunderbar weihnachtlich.

Das gesamte Weihnachts-Programm im Überblick:

Diese Weihnachtsfilme und Märchen laufen am Freitag, 9. Dezember 2022 im TV

20.15 Uhr, Super RTL: Der Grinch

22.20 Uhr, Super RTL: Joy for Christmas

Das ist das Weihnachts-Programm im TV am Samstag, 10. Dezember 2022

11.45 Uhr, RTL: Neun Kätzchen zu Weihnachten - Eine samtige Bescherung 2

13.00 Uhr, RBB: Das Märchen von den 12 Monaten

13.30 Uhr, RTL: My Christmas Family Tree - Mein Weihnachts-Stammbaum

14.00 Uhr, RBB: Die Seekönigin

15.10 Uhr, RTL: Schicksalhafte Weihnachten

15.30 Uhr, RBB: Das blaue Licht

16.00 Uhr, 3sat: Der Weihnachtshund

16.35 Uhr, MDR: Santa Baby

16.50 Uhr, RBB: Schneewittchen

17.00 Uhr, RTL: Eine Königliche Winterromanze

20.15 Uhr, BR: Oh Tannenbaum

20.15 Uhr, Super RTL: Winter Castle 2 - Eine winterliche Liebe

22.00 Uhr, BR: Alle unter einer Tanne

22.05 Uhr, Disney Channel: Richie Rich - der Weihnachtswunsch

Mit diesen Filmen wird es am 3. Advent (11. Dezember 2022) weihnachtlich vor dem Fernseher