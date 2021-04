Günther Jauch fällt Samstag zum zweiten Mal aus

Köln/Potsdam (dpa) - Der mit Corona infizierte Fernsehmoderator Günther Jauch fällt am Samstag ein zweites Mal bei der RTL-Liveshow «Denn sie wissen nicht, was passiert» aus.

Er befinde sich wegen des positiven Corona-Tests bis Sonntag in häuslicher Quarantäne, sagte er am Mittwochabend bei «stern TV». Am Freitag werde er sich erneut testen lassen und dürfe dann erst am Sonntag laut Gesundheitsamt wieder raus, sagte der in Potsdam lebende Jauch in der Sendung.

Jauchs Infektion hatte für Aufsehen gesorgt, weil der 64-Jährige eines der Werbegesichter der Impf-Kampagne der Bundesregierung ist. Er stellte aber letzten Samstag klar, dass er noch nicht geimpft sei, für die Fotos nur mit einem Pflaster posiert habe. «Ich werde erst geimpft, wenn ich dran bin. Ich weiß noch nicht, wann es ist.»

Wer Jauch am Samstag (17.4., 20.15 Uhr) bei «Denn sie wissen nicht, was passiert» vertritt, soll wieder erst in der Show bekanntgegeben werden, wie RTL mitteilte. Jauch werde sich auch diesmal wieder live in die Sendung schalten lassen. Er hatte eigentlich damit gerechnet, wieder mit von der Partie neben Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger sein zu können. Vergangenen Samstag hatten Jauch acht Promi-Frauen vertreten, die nach und nach Günther-Jauch-Fotomasken ablegten.

© dpa-infocom, dpa:210415-99-211666/2