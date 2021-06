Hamburger Fischmarkt darf unter Auflagen wieder öffnen

Hamburg (dpa) - Vor mehr als einem Jahr musste der Hamburger Fischmarkt pandemiebedingt schließen – jetzt darf die beliebte Touristenattraktion wieder öffnen. Die zuletzt niedrigen Corona-Inzidenzwerte erlauben es.

Losgehen soll es am Sonntag, dem 4. Juli. «Der Hamburger Fischmarkt ist eine echte Altonaer Institution, die uns im Bezirksamt sehr am Herzen liegt», sagte Stefanie von Berg, Bezirksamtsleiterin Altona, am Dienstag. «In den vergangenen Monaten haben wir gemerkt, was es bedeutet, wenn am Sonntagmorgen nicht das Leben an der Hafenkante pulsiert. Dann fehlt einfach etwas. Und das möchten wir nun gerne wieder ändern.»

Da der Hamburger Fischmarkt in seiner bisherigen Ausprägung ein Markt besonderer Art war, müssten die Rahmenbedingungen temporär auf die eines Wochenmarktes angepasst werden. Dies bedeutet vor allem, dass zunächst auf sogenannte Eventanteile verzichtet werden muss. Auf einer Länge von 250 Metern und einer Breite von 30 Metern können vorerst rund 60 Händler in zwei Reihen ihre Waren anbieten. Besucher müssen eine medizinische Maske tragen.

«Mit der Rückkehr des Fischmarkts setzt Hamburg ein Zeichen, dass sich das Tor zur Welt wieder einen Spalt breit öffnet», sagte Wilfried Thal, Präsident vom Landesverband des Ambulanten Gewerbes. «Wir hoffen natürlich, dass die Pandemie es uns so schnell wie möglich erlaubt, zu alten Gepflogenheiten zurückzukehren.» Seit März 2020 mussten Touristen und Hamburger wegen der Corona-Pandemie auf den 300 Jahre alten Fischmarkt verzichten. Üblicherweise sind dort etwa 120 Marktstände aufgebaut. Viele Nachtschwärmer gingen nach einem Abend auf dem Kiez direkt zum Fischmarkt.

© dpa-infocom, dpa:210622-99-98266/2