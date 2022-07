Helene Fischer rockt nach Babypause die Bühne

Leipzig (dpa) - Mit einer großen Showeinlage hat sich Sängerin Helene Fischer (37) nach ihrer Babypause wieder live im Fernsehen vor einem Millionenpublikum gezeigt.

«Das ist so schön! Hallo ihr Lieben!», sagte Fischer bei der Samstagabendshow «Das große Schlagercomeback» ihres Ex-Freundes Florian Silbereisen (40) im Ersten. Im schwarzen Einteiler sang Fischer auf der Bühne der Glashalle der Messe Leipzig unter anderem ihren Hit «Atemlos durch die Nacht».

Fans begrüßten Fischer mit viel Jubel und Bannern wie «Helene forever» oder «Unser Phänomen ist zurück». «Das ist eine gute Energie, das ist es doch», sagte sie dem Publikum. Definitiv freue sie sich wieder auf die ganz großen Bühnen, erzählte sie Silbereisen in der Live-Show. Die Vorbereitungen für ihr «größtes Konzert überhaupt» am 20. August in München und ihre Tour im nächsten Jahr liefen schon jetzt.

Laut dem Mitteldeutschen Rundfunk war Fischer zuletzt 2019 bei einer Show von Silbereisen zu sehen. Der Moderator kündigte sie am Samstagabend mit den Worten an: «Ich bin und bleibe ihr Fan.»

Neben der Schlagersängerin waren auch ESC-Legende Nicole («Ein bisschen Frieden»), Maite Kelly, Vicky Leandros, Ross Antony und Beatrice Egli bei der mehr als dreistündigen Eurovision-Sendung von MDR, BR und ORF zu sehen. Ein nicht ganz alltäglicher Gast in einer deutschen Schlagershow war die US-Sängerin und Songwriterin Anastacia («I'm Outta Love»), die im Oktober auch in Deutschland auf Tour geht.