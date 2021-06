Herbert Grönemeyer kündigt Tour an

Gelsenkirchen (dpa) - Der Musiker Herbert Grönemeyer will im kommenden Jahr wieder auf Tournee gehen.

«Wir feilen gerade an einer neuen Platte und einer ausgiebigen Tour», teilte der Künstler am Dienstag in einem Video bei Instagram mit. Aber bis dahin wolle er auf jeden Fall schon mal vier Konzerte spielen.

Auftakt soll demnach am 31. Mai 2022 in Gelsenkirchen sein, es folgen Auftritte in Berlin, Leipzig und Hamburg. Die ersten Tickets gehen bereits am Mittwoch in den Verkauf.

Grönemeyer will mit der Tour auch das Jubiläum seines Erfolgsalbums «Mensch» feiern, das 2002 erschienen ist. «Wir haben festgestellt Mensch wird 2022 20 Jahre alt und wir wollen unbedingt wieder auf die Bühne», so der 65-Jährige Musiker in einem kurzen Videoclip. «Das Album handelte vom Aufbruch, vom Weg zum Meer und zurück ins Leben und das Barometer steht ähnlich und Lockerung passieren und wir dachten das passt», so Grönemeyer weiter.

