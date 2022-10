Kalenderblatt 2022: 14. Oktober

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Oktober 2022:

41. Kalenderwoche, 287. Tag des Jahres



Noch 78 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Waage



Namenstag: Burkhard, Fortunata, Hildegund, Kalixtus

HISTORISCHE DATEN

2021 - Beim Brand eines 13-stöckigen Hochhauses in der südtaiwanesischen Hafenstadt Kaohsiung kommen mindestens 46 Bewohner ums Leben, etwa 40 werden verletzt. Das 40 Jahre alte Gebäude galt als marode, Fluchtwege waren versperrt.

2017 - Auf einer Straßenkreuzung in Mogadischu explodieren zwei Tonnen Sprengstoff auf einem Lastwagen und töten 587 Menschen (Stand 5. März 2018). Für den schwersten Anschlag in der Geschichte Somalias macht die Regierung die Terrormiliz Al-Shabaab verantwortlich.

2012 - Bei einer brutalen Attacke am Berliner Alexanderplatz wird der 20-jährige Jonny K. lebensgefährlich verletzt. Er stirbt am 15. Oktober. Die Tat führt zu einer Diskussion über Jugend- und Ausländerkriminalität in Deutschland.

2012 - Der Extremsportler Felix Baumgartner durchbricht als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer. Der 43-jährige Österreicher erreicht bei seinem Sprung über der Wüste des US-Bundesstaates New Mexico eine Höchstgeschwindigkeit von 1357,6 Stundenkilometern. Ein Heliumballon zog Baumgartner in einer Kapsel auf knapp 39 Kilometer Höhe.

2002 - Die Justizminister der EU-Staaten einigen sich in Luxemburg auf einheitliche Maßstäbe im Kampf gegen die Kinderpornografie und den sexuellen Missbrauch Minderjähriger.

1962 - Ein US-Aufklärungsflugzeug fotografiert auf Kuba Raketenabschussanlagen. Die Kuba-Krise beginnt.

1952 - In Marseille wird die Unité d'Habitation eingeweiht, ein futuristischer Wohnkomplex des Architekten Le Corbusier für mehr als 1500 Menschen.

1947 - Der amerikanische Pilot Charles Yeager durchbricht mit dem Düsenflugzeug Bell X-1 als erster Mensch die Schallmauer.

1809 - Frankreich und Österreich schließen den «Frieden von Schönbrunn». Österreich tritt das Innviertel und Salzburg an Bayern, die «Illyrischen Provinzen» (Istrien, Triest usw.) an Frankreich, Westgalizien an das Großherzogtum Warschau und Ostgalizien an Russland ab. Österreich wird damit zum Binnenstaat.

GEBURTSTAGE

1962 - Trevor Goddard, britischer Schauspieler, wurde vor allem durch die TV-Serie «J.A.G.- Im Auftrag der Ehre» bekannt, gest. 2003

1947 - Lukas Resetarits (75), österreichischer Kabarettist und Schauspieler («Kottan ermittelt»)

1942 - Peter Nadas (80), ungarischer Schriftsteller («Buch der Erinnerung»)

1927 - Gerhard Bott, deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter, Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg 1980-1993, gest. 2022

1927 - Roger Moore, britischer Schauspieler, James Bond-Rolle in sieben Filmen von 1973 («Leben und sterben lassen») bis 1985 («Im Angesicht des Todes»), TV-Serie «Simon Templar» 1966-1970, gest. 2017

TODESTAGE

2020 - Rhonda Fleming, amerikanische Filmschauspielerin («Die nackte Bombe»), geb. 1923

2002 - Norbert Schultze, deutscher Komponist («Lili Marleen» (1937), Musical «Käpt'n Bay-Bay» (1952)), geb. 1911