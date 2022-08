Kalenderblatt 2022: 19. August

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. August 2022:

33. Kalenderwoche, 231. Tag des Jahres

Noch 134 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Bertulf, Johannes, Sebald, Sigbert

HISTORISCHE DATEN

2021 - Die Taliban proklamieren die Wiederherstellung des «Islamischen Emirats von Afghanistan». Neuer Emir und «Befehlshaber der Gläubigen» wird der frühere Scharia-Richter Haibatullah Achundsada.

2020 - Der Börsenwert des iPhone-Riesen Apple steigt zum ersten Mal über die Schwelle von zwei Billionen Dollar. So hoch wurde noch nie ein US-Unternehmen gehandelt.

2017 - Mit einem Staatsbegräbnis ehrt Pakistan in Karachi die am 10. August gestorbene katholische deutsche Nonne Ruth Pfau (87). Ihr Einsatz als Lepraärztin hatte ihr den Ruf als «Pakistans Mutter Teresa» eingetragen.

2007 - In Mügeln (Sachsen) attackiert eine Gruppe von rund 50 zumeist jungen Deutschen acht indische Besucher eines Stadtfestes und brüllt ausländerfeindliche Parolen. Die Inder und weitere Menschen werden verletzt. Mehrere Angreifer werden wegen Volksverhetzung verurteilt.

1997 - Nach monatelangen Verhandlungen verständigen sich Bund und Länder auf ein neues Hochschulrahmengesetz, durch das auch internationale Abschlüsse wie Bachelor und Master ermöglicht werden.

1992 - 250 Schwule und lesbische Paare bestellen deutschlandweit bei der «Aktion Standesamt» das Aufgebot, was erwartungsgemäß überall abgelehnt wird. Die Paare kündigen den Weg durch alle Gerichtsinstanzen an, um das Recht auf Eheschließung durchzusetzen.

1987 - Ein ehemaliger Fallschirmjäger erschießt in der südenglischen Kleinstadt Hungerford 16 Menschen, darunter seine Mutter. Dann nimmt er sich das Leben.

1942 - Eine Invasion alliierter Streitkräfte an der französischen Küste bei Dieppe wird durch deutsche Truppen zurückgeschlagen.

1477 - Maximilian, Erzherzog von Österreich und späterer römisch-deutscher Kaiser, heiratet in Gent Maria von Burgund. In der Folge fällt das reiche burgundische Erbe mit den Niederlanden an das Haus Habsburg.

GEBURTSTAGE

1962 - Bernd Lucke (60), deutscher Ökonom und Politiker, Mitgründer der Partei Alternative für Deutschland (AfD)

1952 - Bodo Hombach (70), deutscher Politiker (SPD) und Medienmanager, Geschäftsführer der Funke Mediengruppe 2002-2012, Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes 1998-1999

1952 - Jonathan Frakes (70), amerikanischer Schauspieler («Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert»)

1937 - Richard Møller Nielsen, dänischer Fußballspieler und -trainer, trainiert die dänische Nationalelf, die bei der EM 1992 die deutsche Mannschaft im Finale besiegt, gest. 2014

1931 - Marianne Koch (91), deutsche Schauspielerin («Des Teufels General», «Der Stern von Afrika»), Moderatorin («III nach Neun») und Ärztin

TODESTAGE

2002 - Eduardo Chillida, spanischer Bildhauer (Eisen-Skulptur «Berlin» vor dem Bundeskanzleramt in Berlin), geb. 1924

1977 - Groucho Marx, amerikanischer Komiker, Mitglied der Komikergruppe The Marx Brothers (Filme: «Skandal in der Oper», «Eine Nacht in Casablanca»), geb. 1890