Kalenderblatt 2022: 21. Juli

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Juli 2022:

29. Kalenderwoche, 202. Tag des Jahres



Noch 163 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Krebs



Namenstag: Florentius, Laurentius, Arbogast

HISTORISCHE DATEN

2007 - «Harry Potter and the Deathly Hallows», der siebte und letzte Band der Zauberer-Romane von Joanne K. Rowling, kommt in die Buchläden. In den USA und Großbritannien wird das Buch so schnell verkauft wie noch keines zuvor.

2002 - Der US-Telekom-Riese WorldCom Inc. stellt bei einem New Yorker Konkursgericht Insolvenzantrag. Es handelt sich um die bis dahin größte Firmenpleite in der amerikanischen Geschichte. Der Konzern ist in einen Falschbuchungsskandal verwickelt und hat mehr als 30 Milliarden Dollar Schulden.

1997 - Die Münchner Traditionsbanken Bayerische Vereinsbank AG und Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG (Hypo-Bank) kündigen ihre Fusion an. Es ist der erste Zusammenschluss zweier Großbanken in der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik. Die neue HypoVereinsbank geht 1998 an den Start.

1992 - Die Präsidenten von Russland und Moldawien unterzeichnen in Moskau ein Abkommen zur Beilegung des Konflikts in der separatistischen Dnjestr-Region («Transnistrien») im Osten Moldawiens.

1972 - Am «Blutigen Freitag» explodieren in der nordirischen Hauptstadt Belfast mindestens 20 Bomben der republikanischen Untergrundorganisation IRA. Dabei werden 9 Menschen getötet und 130 verletzt.

1902 - Auf der Unterelbe bei Hamburg rammt der Schlepper «Hansa» den Raddampfer «Primus». Das Ausflugsschiff sinkt sofort, mehr als 100 Menschen kommen ums Leben.

1847 - Die ersten Mormonen, Anhänger der «Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage», erreichen des Tal vom «Great Salt Lake», das 1896 unter dem Namen «Utah» ein Bundesstaat der USA wird.

1774 - Der Russisch-Türkische Krieg wird mit dem Frieden von Kütschük Kainardschi beendet. Russland erhält bedeutende Gebietserweiterungen sowie freie Schifffahrt im Schwarzen Meer und freie Durchfahrt durch den Bosporus für Handelsschiffe.

1403 - Der englische König Heinrich IV. schlägt in der Schlacht von Shrewsbury eine von Henry Percy (genannt «Hotspur»/«Heißsporn»), angeführte Adelsrevolte nieder.

GEBURTSTAGE

1982 - Katrin Bauerfeind (40), deutsche TV-Moderatorin (3sat-Magazin «Bauerfeind», kurzzeitig «Polylux»)

1977 - Sarah Biasini (45), französische Schauspielerin («Julie - Agentin des Königs»), Tochter der Schauspielerin Romy Schneider

1962 - Gabi Bauer (60), deutsche TV-Moderatorin und Journalistin, Moderatorin der «ARD-Tagesthemen» 1997-2001, «ARD-Nachtmagazin» 2006-2019

1957 - Jon Lovitz (65), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler (Mitglied der TV-Show «Saturday Night Live» von 1985 bis 1990, Rolle in «Eine Klasse für sich (A League of Their Own))»

1932 - Horst Pillau, deutscher Theater- und Fernsehautor (TV: «Familienbande», «Salto Mortale», Theater: «Fenster zum Flur»), gest. 2021

TODESTAGE

2012 - Eberhard Itzenplitz, deutscher Fernsehregisseur («Derrick», «Die Dubrow-Krise», «Bambule»), geb. 1926

2012 - Susanne Lothar, deutsche Schauspielerin («Eisenhans», «Das weiße Band»), geb. 1960