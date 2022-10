Kalenderblatt 2022: 22. Oktober

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Oktober 2022:

42. Kalenderwoche, 295. Tag des Jahres



Noch 70 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Waage



Namenstag: Ingbert, Kordula

HISTORISCHE DATEN

2020 - Das Verfassungsgericht in Polen verschärft das Abtreibungsrecht. Auch Abbrüche wegen schwerer Fehlbildungen des Fötus sind verboten. Tausende Frauen demonstrieren wochenlang.

2012 - Der frühere US-Radprofi Lance Armstrong verliert seine sieben Tour-de-France-Titel aus den Jahren 1999 bis 2005. Zudem spricht der Radsport-Weltverband UCI eine lebenslange Sperre wegen Dopings aus.

2002 - Die EU-Kommission erteilt der Deutschen Post nach einer Wettbewerbsprüfung grünes Licht für die Übernahme des weltweit führenden Luftexpressunternehmens DHL International.

2002 - Gerhard Schröder (SPD) wird im Bundestag mit knapper Mehrheit für weitere vier Jahre zum Bundeskanzler gewählt.

1997 - Dem deutschen Maler Gerhard Richter wird in Tokio der japanische Kulturpreis «Praemium Imperiale» überreicht. Die als «Nobelpreis der Künste» geltende Auszeichnung ist mit 15 Millionen Yen (rund 111.000 Euro) dotiert.

1982 - In den amerikanischen Kinos läuft der Film «First Blood» (deutsch: «Rambo») an. Sylvester Stallone spielt den Vietnam-Veteranen John Rambo, der sich in den Wäldern der amerikanischen Westküste einer Armee von Polizisten und Nationalgardisten erwehrt.

1962 - Der amerikanische Präsident John F. Kennedy informiert in einer Fernsehansprache die Weltöffentlichkeit über sowjetische Raketen auf Kuba. Er fordert den sowjetischen Regierungschef Nikita Chruschtschow zum Abzug der Raketen auf und droht für den Angriffsfall mit einem atomaren Gegenschlag.

1947 - Mit dem Eindringen pakistanischer Stammeskrieger in den damals eigenständigen Fürstenstaat Kaschmir beginnt der erste Erste Kaschmirkrieg zwischen Indien und Pakistan um die Himalaya-Region.

1797 - Über dem Park Monceau in Paris springt der Franzose André-Jacques Garnerin von einem Heißluftballon als Erster mit einem Fallschirm ab.

GEBURTSTAGE

1962 - Bob Odenkirk (60), amerikanischer Schauspieler («Breaking Bad», «Better Call Saul»), Regisseur und Autor

1961 - Dietmar Woidke (61), deutscher Politiker (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg seit 2013

1952 - Jeff Goldblum (70), amerikanischer Schauspieler («Jurassic Park», «Independence Day»)

1943 - Wolfgang Thierse (79), deutscher Politiker, Germanist und Literaturhistoriker, Bundestagspräsident 1998-2005. Stellvertretender Vorsitzender der SPD 1991-2005

1907 - Emilie Schindler, Witwe von Oskar Schindler, rettete zusammen mit ihrem Mann mehr als 1200 Juden vor dem Holocaust, gest. 2001

TODESTAGE

1987 - Lino Ventura, französisch-italienischer Filmschauspieler («Die Legion der Verdammten», «Fahrstuhl zum Schafott»), geb. 1919

1847 - Henriette Herz, deutsche Gelehrte, unterhielt in Berlin einen Salon, in dem sich Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kultur trafen, geb. 1764