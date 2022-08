Kalenderblatt 2022: 27. August

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. August 2022:

34. Kalenderwoche, 239. Tag des Jahres



Noch 126 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Gebhard, Monika

HISTORISCHE DATEN

2021 - Der Portugiese Cristiano Ronaldo wechselt von Juventus Turin zu Manchester United. Dort begann 2003 seine Karriere als Weltfußballer.

2020 - In Neuseeland wird der Rechtsextremist, der im März 2019 in Christchurch 51 Menschen in zwei Moscheen erschossen hatte, zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilt.

2017 - Fünf Bergsteiger aus einer sechsköpfigen Seilschaft aus Bayern stürzen in den österreichischen Alpen in den Tod.

2002 - Amtliche Papiere dürfen in Deutschland jetzt auch elektronisch unterschrieben werden. Eine von Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) angeregte Gesetzesänderung tritt in Kraft.

1992 - Die 1948 gegründete und seit 1965 im Bauer Verlag erscheinende Illustrierte «Quick» erscheint letztmalig.

1987 - Nach fast dreijährigen Gesprächen legen die SPD und die SED erstmals ein gemeinsames Grundsatzdokument vor. Es beschreibt die Auffassung beider Parteien zu den Erfordernissen einer friedensfördernden politischen Auseinandersetzung.

1977 - Der Schrifsteller Jürgen Fuchs und die Liedermacher Gerulf Pannach und Christian Kunert werden nach mehrmonatiger Stasi-Haft aus der DDR ausgebürgert und nach West-Berlin abgeschoben. Sie hatten 1976 gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann protestiert.

1962 - Die erste Ausgabe der Satire-Zeitschrift «pardon» erscheint.

1947 - Vor dem Internationalen Militärgericht in Nürnberg beginnt der Prozess gegen 23 Direktoren der IG Farben. Der Chemie-Konzern hatte eng mit dem nationalsozialistischen Regime kooperiert und weit mehr als 80 000 ausländische Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge eingesetzt.

GEBURTSTAGE

1972 - Claus Madsen (50), dänischer Unternehmer und Politiker, Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein seit 2022, Oberbürgermeister von Rostock 2019-2022

1962 - Sarah Wiener (60), österreichische TV-Köchin und Gastronomin, Abgeordnete für die österreichischen Grünen im Europäischen Parlament seit 2019

1957 - Bernhard Langer (65), deutscher Golfer, zweimaliger Sieger beim US-Masters in Augusta 1985 und 1993

1957 - Dietlinde Turban (65), deutsche Schauspielerin («Schloß Königswald»), Witwe des amerikanischen Dirigenten und Komponisten Lorin Maazel

1947 - Paul Lissek (75), deutscher Hockeytrainer, Trainer der deutschen Nationalmannschaft 1991-2000, olympische Goldmedaille in Barcelona 1992, Europameister 1991, 1995 und 1999

TODESTAGE

2021 - Heide Keller, deutsche Schauspielerin («Das Traumschiff»), geb. 1939

2017 - Wulf Bernotat, deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender des Energieversorgers Eon 2003-2010, geb. 1948