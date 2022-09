Kalenderblatt 2022: 8. September

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. September 2022:

36. Kalenderwoche, 251. Tag des Jahres

Noch 114 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Adrian, Korbinian, Maria, Petrus

HISTORISCHE DATEN

2020 - Im überfüllten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos brechen Brände aus, das Aufnahmezentrum wird völlig zerstört. 12.000 Menschen, darunter etwa 4000 Kinder, verlieren Obdach und Habe. Angeblich hatten Bewohner das Feuer aus Protest gegen die unhaltbaren Zustände gelegt.

2012 - Bei schweren Ausschreitungen am Rande eines kurdischen Kulturfestes in Mannheim werden 80 Polizisten verletzt.

2009 - Das zentrale Ehrenmal der Bundeswehr in Berlin wird eingeweiht. Die Gedenkstätte am Bendlerblock auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums soll an die Toten der deutschen Streitkräfte erinnern.

2004 - Die Salamander Schuh GmbH beantragt beim Amtsgericht Ludwigsburg die Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

1994 - Die Streitkräfte der drei West-Alliierten Frankreich, Großbritannien und USA werden offiziell aus Berlin verabschiedet.

1992 - In Moskau vereinbaren der russische Präsident Boris Jelzin und sein litauischer Amtskollege Vytautas Landsbergis den vollständigen Abzug russischer Truppen aus Litauen bis zum 31. August 1993.

1982 - Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Athen überspringt Ulrike Meyfarth als erste Frau der Welt die Höhe von 2,02 Metern.

1967 - Bundesforschungsminister Gerhard Stoltenberg eröffnet in Darmstadt das Europäische Raumflugkontrollzentrum (Esoc). Es wird auch als «europäisches Houston» bezeichnet und ist für den Betrieb sämtlicher ESA-Satelliten verantwortlich.

1907 - Papst Pius X. erlässt die Enzyklika «Pascendi dominici gregis», in der er die Verquickung von moderner Wissenschaft und Glauben verurteilt.

GEBURTSTAGE

1972 - Markus Babbel (50), deutscher Fußballspieler und -trainer, Nationalspieler 1995-2000

1962 - Thomas Kretschmann (60), deutscher Schauspieler («Der Pianist», «Stalingrad»)

1957 - Heather Thomas (65), amerikanische Schauspielerin (TV-Serie «Ein Colt für alle Fälle»)

1937 - Helga Hahnemann, deutsche Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin («Helgas Fitparade»), Fernsehstar in der ehemaligen DDR, gest. 1991

1932 - Erwin Müller (90), deutscher Unternehmer, Gründer der Drogeriemarktkette Müller

TODESTAGE

2017 - Pierre Bergé, französischer Manager, Mitbegründer und Manager des Modehauses Yves Saint Laurent, geb. 1930

1949 - Richard Strauss, deutscher Komponist (Opern «Elektra», «Der Rosenkavalier»), geb. 1864