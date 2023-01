Kalenderblatt 2023: 30. Januar

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Januar 2023:

5. Kalenderwoche, 30. Tag des Jahres

Noch 335 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Adelgund, Martina, Serena, Thiathild

HISTORISCHE DATEN

2016 - Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber gewinnt die Australian Open gegen die Weltranglisten-Erste Serena Williams aus den USA. Letzte deutsche Siegerin bei einem Grand-Slam-Turnier war zuvor Steffi Graf 1999 bei den French Open.

2003 - Der sogenannte «Schuhbomber» wird in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt. Richard Reid war im Dezember 2001 auf einem Flug von Paris nach Miami in letzter Minute daran gehindert worden, in einem Schuh versteckte Sprengsätze zu zünden.

2003 - Der UN-Sicherheitsrat verabschiedet eine Resolution, die die sofortige Freilassung aller Soldaten im Kinder- und Jugendalter fordert und Strafen für die Rekrutierung von Kindersoldaten verlangt.

1998 - Eine russische Expertenkommission bestätigt offiziell die Echtheit der Zarengebeine. Die Zarenfamilie war 1918 in Jekaterinburg von Bolschewiken ermordet worden.

1968 - Nordvietnamesische Truppen und Vietcong-Rebellen starten zu Beginn des buddhistischen Neujahrsfestes eine Großoffensive gegen Südvietnam und die dort stationierten US-Einheiten («Tet-Offensive»).

1948 - Mahatma Gandhi, Führer der indischen Freiheitsbewegung, wird in Neu Delhi von einem fanatischen Hindu erschossen.

1933 - Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die NS-Propaganda bezeichnet den Tag als «Machtergreifung».

1873 - Der Roman «Reise um die Erde in 80 Tagen» von Jules Verne erscheint erstmals in Buchform. Die Pariser Tageszeitung «Le Temps» hatte die Abenteuer des englischen Gentlemans Phileas Fogg zuvor bereits erfolgreich als Fortsetzungsroman veröffentlicht.

1648 - Im Frieden von Münster erkennt Spanien nach 80 Jahren Krieg die Unabhängigkeit der Vereinigten Niederlande an.

GEBURTSTAGE

1968 - König Felipe VI. (55), spanischer König seit 2014

1963 - Thomas Brezina (60), österreichischer Kinder- und Jugendbuchautor (Kinderkrimi-Buchserie «Knickerbocker-Bande»)

1948 - Manfred Hofmann (75), deutscher Handballspieler, Torwart des TV Großwallstadt, Weltmeister mit der Nationalmannschaft 1978

1938 - Kathrin Ackermann (85), deutsche Schauspielerin («Eine glückliche Familie»)

1903 - Slatan Dudow, bulgarischer Regisseur, arbeitete in Ost-Berlin («Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt?» «Unser täglich Brot»), gest. 1963

TODESTAGE

2013 - Patty Andrews, amerikanische Sängerin, jüngste der «Andrews-Sisters», geb. 1918

1958 - Ernst Heinkel, deutscher Flugzeugkonstrukteur, geb. 1888