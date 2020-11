Kameramann und Regisseur Gernot Roll gestorben

München (dpa) - Der Regisseur und Kameramann Gernot Roll ist tot. Er sei am Donnerstag nach schwerer Krankheit friedlich im Kreise seiner Familie verstorben, teilten die Angehörigen über eine PR-Agentur der Deutschen Presse-Agentur in München mit. Roll wurde 81 Jahre alt.

Er wurde 1939 in Dresden geboren und lebte zuletzt in München. In seiner Karriere hatte er mit vielen bekannten Regisseuren gearbeitet. So drehte er mit Edgar Reitz für dessen «Heimat»-Chronik und machte Filme wie Helmut Dietls Gesellschaftssatire «Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief» oder Heinrich Breloers «Die Manns - Ein Jahrhundertroman». Zudem inszenierte er selbst, unter anderem den Kinderfilm «Der Räuber Hotzenplotz».

