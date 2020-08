Lady Gaga kündigt Auftritt bei MTV Video Music Awards an

Los Angeles/New York (dpa) - Mit Verweis auf die MTV Video Music Awards am 30. August teilte Lady Gaga (34) ihren Fans auf Twitter mit, sie habe zuhause von ihrem Album «Chromatica» geträumt und es sei nun endlich Zeit für den ersten Live-Auftritt.

Dazu postete die Sängerin ein kurzes Video von sich im rosa Bademantel mit einer riesigen Kopfschmuckmaske.

Sie hatte ihr sechstes Album «Chromatica» Ende Mai mitten in der Corona-Pandemie veröffentlicht. Laut «People.com» stand Lady Gaga zuletzt 2013 bei den Video Music Awards auf der Bühne.

Bei der Gala sollen auch Künstler und Gruppen wie The Weeknd, Maluma, BTS und Doja Cat auftreten, hatte der Sender MTV kürzlich bekanntgegeben. Wegen der Corona-Pandemie wird die Preis-Verleihung im Freien statt in einer Halle stattfinden. Es sind mehrere Outdoor-Auftritte in verschiedenen Teilen von New York entweder ohne Live-Publikum oder nur mit begrenzten Zuschauerzahlen geplant. MTV will die von Schauspielerin Keke Palmer moderierte Show live ausstrahlen.

Lady Gaga und Ariana Grande gehen mit je neun Nominierungen als Top-Favoritinnen ins Rennen. Billie Eilish und The Weeknd haben je sechs Gewinnchancen. Alle vier Spitzenanwärter sind in der Top-Sparte «Video des Jahres» vertreten. Zudem konkurrieren dort Eminem, Future und Taylor Swift. Die MTV-Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen.

