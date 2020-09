Mariah Carey veröffentlicht ihre Memoiren

New York (dpa) - Die US-Sängerin Mariah Carey veröffentlicht Ende September ihre Memoiren. In «The Meaning of Mariah Carey» (Die Bedeutung von Mariah Carey) werde es unter anderem um ihr Aufwachsen als nicht-weiße Frau und um ihre Beziehungen gehen.

Das erzählt die 50-Jährige in einem Interview mit Oprah Winfrey, das am Donnerstag (Ortszeit) ausgestrahlt werden soll, wie CNN berichtet.

Ihre Beziehung zu dem ehemaligen Baseballprofi Derek Jeter bezeichnet Carey in dem Interview als «Katalysator». Der heute 46-Jährige habe es ihr ermöglicht, ihre Ehe mit Musikmanager Tommy Mottola zu beenden.

Mottola machte Carey einst zum Star, nachdem sie ihm 1988 auf einer Party ein Demo-Tape in die Hand gedrückt hatte. 1993 heiratete sie den damaligen Chef des Plattenlabels Columbia Records, fünf Jahre später ließ sich das Paar scheiden. «Derek hat mir geholfen, aus der Beziehung herauszukommen», erklärt sie in dem Interview.

Ein weiteres Thema in dem Buch soll auch Careys Beziehung zu ihren Kindern sein, den Zwillingen Moroccan Scott und Monroe (9). «Die Kinder zeigen mir tatsächliche Liebe, sie sind meine Familie», sagt die Sängerin. «The Meaning of Mariah Carey» erscheint am 29. September.

