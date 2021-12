Michael Bublé kündigt Auftritte in Las Vegas an

Las Vegas (dpa) - Die britische Sängerin Adele (33) kündigte vorige Woche eine mehrmonatige Konzertreihe in Las Vegas an, jetzt folgt Michael Bublé (46) ihrem Beispiel.

Der kanadische Star will im kommenden April und Mai in der Kasinostadt auf der Bühne stehen, wie der mehrfache Grammy-Preisträger auf Twitter bekanntgab. Er plant insgesamt sechs Auftritte in der neuen «Resorts World Theatre»-Anlage, die 5000 Gästen Platz bietet.

Der Sänger von Hits wie «Feeling Good» und «Haven't Met You Yet» brachte 2018 das Album «Love» heraus. Zuvor hatten sich Bublé und seine Frau, die argentinische Schauspielerin Luisana Lopilato, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem Ende 2016 bei ihrem damals dreijährigen Sohn Noah Krebs diagnostiziert worden war. Das Paar hat insgesamt drei Kinder im Alter von drei bis acht Jahren.

