Michael Jordan spendet Millionen für neue Kliniken

Wilmington (dpa) - Der ehemalige Basketball-Superstar Michael Jordan spendet zehn Millionen US-Dollar, um in seiner Heimatstadt Wilmington im US-Bundesstaat North Carolina den Bau zweier Kliniken zu unterstützen. Das erklärten der sechsmalige NBA-Champion und das Kliniknetzwerk «Novant Health». Die Krankenhäuser sollen Anfang 2022 öffnen.

«Jeder sollte Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung haben - unabhängig davon, wo er lebt oder ob er versichert ist oder nicht», wurde Jordan zitiert. Der 57-jährige Besitzer des NBA-Clubs Charlotte Hornets war bereits in der Vergangenheit an der Eröffnung zweier Familienkliniken in Charlotte beteiligt.

© dpa-infocom, dpa:210216-99-458952/3