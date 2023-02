Peter Dinklage: Befinde mich im Leben an Weggabelung

Berlin (dpa) - Der Schauspieler Peter Dinklage («Game of Thrones») steht seiner Ansicht nach in seinem Leben an einem Scheideweg. «Jetzt bin ich 53 und ich frage mich, ob ich noch 30 Jahre weiter als Schauspieler arbeiten möchte. Das ist so eine Art Weggabelung, an der ich mich befinde», sagte er am Donnerstag vor Journalisten in Berlin.

«Wenn man 50 ist, ist das vermutlich öfter so: Entweder wartet man auf eine Inspiration oder man sucht sie.» Er habe die Absicht, die Inspiration zu suchen.

Dinklage spielt im Berlinale-Eröffnungsfilm «She Came to Me» der Regisseurin Rebecca Miller einen Opernkomponisten in der Krise. Er wisse nicht, ob er diese Rolle vor 20 Jahren hätte spielen können - oder in 20 Jahren spielen könnte. In seinem Beruf sei es ja so: «Schauspieler sitzen herum und warten auf Rollenangebote, auf Jobs», sagte er. Das Angebot für die Rolle sei zur richtigen Zeit in seinem Leben gekommen, das Drehbuch habe ihn inspiriert.

Die Komödie «She came to me» mit Marisa Tomei und Anne Hathaway soll am Donnerstagabend bei der feierlichen Eröffnung des Filmfestivals gezeigt werden.