Preis Opus Klassik für Anne-Sophie Mutter

Berlin (dpa) - Anne-Sophie Mutter und Jonas Kaufmann gehören zu den Gewinnern des diesjährigen Opus Klassik. Die Preisträger in 25 Kategorien seien von einer neunköpfigen Jury aus Vertretern von Plattenfirmen, Veranstaltern und Musikverlagen ausgewählt worden, teilte der Verein zur Förderung der Klassischen Musik als Auslober am Mittwoch mit.

Die Verleihung am 18. Oktober im Konzerthaus Berlin wird vom ZDF am selben Tag (22.15 Uhr) ausgestrahlt. Mutter wird als «Instrumentalistin des Jahres» geehrt, Kaufmann für sein Album «Wien» in der Kategorie «Klassik ohne Grenzen». Weitere Preisträger sind die Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla, der Tenor Daniel Behle sowie die Sopranistin Diana Damrau für ihre Einspielung von Richard Strauss' «Vier letzte Lieder».

Die Mezzosopranistin Elīna Garanča und die Sopranistin Marlis Petersen werden als beste Sängerinnen geehrt, der Pianist Igor Levit bekommt für die Einspielung aller Beethoven-Klaviersonaten den Preis für den «Bestseller des Jahres». Preise gehen auch an die Blockflötistin Dorothee Oberlinger, den Komponisten Detlev Glanert sowie an das vision string quartet und das Ensemble Resonanz als Orchester des Jahres.

Zu den besten Nachwuchskünstlern gehören die Sopranistin Elsa Dreisig, der französische Tenor Benjamin Bernheim, die belgische Klarinettistin Annelien van Wauwe und die britische Pianistin Isata Kanneh-Mason.

