Sophie Turner und Joe Jonas bekommen zweites Kind

Los Angeles (dpa) - Die britische Schauspielerin Sophie Turner (26, «Game of Thrones») und der US-Sänger Joe Jonas (32) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. «Joe und Sophie freuen sich, die Ankunft ihres kleinen Mädchens zu verkünden», teilten die Sprecher des Paares am Donnerstag der US-Zeitschrift «People» mit. Über den Namen und das Geburtsdatum des Kindes wurde zunächst nichts bekannt. Ihre gemeinsame Tochter Willa wird in diesem Monat zwei Jahre alt.

Die Schauspielerin und der Jonas-Brothers-Sänger sind seit 2019 verheiratet und leben in Miami. Im Mai hatte Turner in einem Interview mit der britischen Ausgabe der «Elle» die Schwangerschaft bekanntgegeben. «Das ist es, worum es im Leben für mich geht - die nächste Generation aufzuziehen», sagte Turner dem Magazin. Sie und ihr Mann freuten sich sehr, die Familie zu vergrößern. «Das ist der größte Segen überhaupt.»