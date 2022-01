Tom Hanks ist «A Man Called Ove»

Los Angeles (dpa) - Der deutsch-schweizerische Regisseur Marc Forster (52), der mit Filmen wie «Monster's Ball», «World War Z», und «Ein Quantum Trost» Furore machte, wird mit Oscar-Preisträger Tom Hanks (65) die Hollywood-Version von «A Man Called Ove» drehen. Es ist das englischsprachige Remake des schwedischen Erfolgsfilms «Ein Mann namens Ove».

Die schwedische Produktionsfirma SF Studios gab die Besetzung für das Projekt am Dienstag bekannt. Hanks' Ehefrau, Produzentin Rita Wilson, und die von dem Schauspieler gegründete Playtone-Firma sind bei der Produktion an Bord. «Ich kann es kaum erwarten, einen Film mit so viel Humor und Herz zusammen mit Tom und Rita zu kreieren», schrieb Forster in einer Mitteilung. Er habe sich gleich in die Romanidee von Fredrik Backman verliebt, wie sehr eine Freundschaft das Leben eines Menschen verändern könne.

Drehbeginn noch in diesem Jahr

Der 2015 in Schweden verfilmte Roman dreht sich um einen griesgrämigen, lebensmüden Witwer, der durch die Bekanntschaft mit neuen Nachbarn wieder zurück ins Leben findet. Die Tragikomödie gewann viele Preise und war 2017 für einen Auslands-Oscar nominiert. Hanks soll im Remake als Hauptdarsteller die Rolle des Witwers übernehmen.

US-Autor David Magee, der bereits das Drehbuch für Forsters Film «Wenn Träume fliegen lernen» verfasste, soll das Skript liefern. Der Drehbeginn ist für dieses Jahr geplant. Oscar-Preisträger Hanks («Philadelphia», «Forrest Gump») war zuletzt in dem Science-Fiction-Film «Finch» zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-766817/2