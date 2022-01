«Wetten, dass..?» geht 2022 und 2023 weiter

Mainz (dpa) - Der Showklassiker «Wetten, dass..?» im ZDF kehrt auch in diesem und im nächsten Jahr zurück. «Thomas Gottschalk wird auch 2022 und 2023 jeweils eine Ausgabe der ZDF-Erfolgsshow moderieren», teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Montag in Mainz mit.

Im November 2021 hatte es bereits nach langer Pause eine Sonderausgabe der Kultshow gegeben, die vor Jahren abgesetzt worden war.

ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann sagte: «Die Resonanz des TV-Publikums war überwältigend. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk haben wir uns dazu entschlossen, die Geschichte von "Wetten, dass..?" weiterzuschreiben.» Ab sofort seien wieder alle Wett-Ideen herzlich willkommen.»

Die nächste Sendung soll es im Herbst dieses Jahres geben. Ein genaues Datum und den Ort hat der Sender noch nicht genannt.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-737744/4