Labore stark ausgelastet: Welche Rolle spielen die regelmäßigen Corona-Tests der Bundesliga-Clubs?

Die Warnrufe werden lauter: Immer öfter kommen Corona-Labore mit dem Auswerten von Tests nicht hinterher. So meldeten laut Robert Koch-Institut (RKI) in der vergangenen Kalenderwoche (bis zum 1.11.) 69 Labore einen Rückstau von insgesamt 98.931 abzuarbeitenden Proben. Zwei Wochen zuvor waren es noch 52 Labore mit 20.799 abzuarbeitenden Proben, wie aus dem RKI-Lagebericht von Mittwochabend hervorgeht.

Der Verband der Akkreditierten Labore in der Medizin teilte Anfang der Woche mit, dass die Testkapazität bundesweit erstmalig zu 100 Prozent ausgereizt sei. Inzwischen sei „die rote Ampel überfahren“ worden.

Bei einer weiteren Überflutung mit Proben oder einem möglichen Geräte- oder Personalausfall drohe ein Zusammenbruch der Versorgung. Nötig sei, die Kapazitäten von nunmehr 1,4 Millionen Tests pro Woche auf dringliche Fälle zu konzentrieren. Immer noch würden aber zu viele PCR-Tests ohne Symptome gemacht.

Testungen sind zentraler Bestandteil des DFL-Hygienekonzepts

Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die regelmäßigen Testungen der Bundesliga-Clubs? Um den Spielbetrieb in den höchsten Spielklassen (1., 2. und 3. Liga) in Deutschland auch während der Pandemie weiter am laufen zu halten, werden die Spieler und Betreuer der Proficlubs seit dem Start der neuen Spielzeit zweimal pro Woche getestet.

Die Testungen sind ein zentraler Bestandteil des Hygienekonzepts der Deutschen Fußball Liga (DFL). Deren Chef, Christian Seifert, sagte allerdings auch im April: „Wenn wir in solch eine Situation kommen, dass Testkapazitäten knapp werden, dann würde der Profifußball selbstverständlich zurückstecken müssen. Und wir werden das auch tun.“

So viele Corona-Tests benötigen die 1. und 2. Liga pro Woche

Wie viele Tests entfallen wöchentlich überhaupt auf die Profivereine? In ihrem überarbeiteten Hygiene-Konzept ging die DFL bei „hohem oder mittlerem Pandemie-Level von 3.600 Tests pro Woche in der Bundesliga und 2. Bundesliga“ aus. In einer Umfrage des Deutschlandfunks hatten vor dem Saisonstart einige Bundesligisten angegeben, pro Testreihe um die 50 Personen (Spieler, Trainer, Betreuer usw.) zu testen.

Bei zwei Tests pro Woche wären das für die 36 Vereine aus den ersten beiden Ligen etwa 3.600 Tests pro Woche. „Man muss schon sagen, dass wir im Promillebereich liegen für die Testungen, die für die Bundesligaspieler in den Laboren erfolgen“, sagte Jan Kramer, Vorstand beim Verein Akkreditierte Labore in der Medizin, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Pro Wochen gehen so rund 0,26 Prozent der bundesweiten Testkapazitäten auf das Konto der Bundesligisten.

Kramer: „Im Moment kann ich aus den mir bekannten Laboren, die solche Testungen durchführen, berichten, dass es im Promillebereich liegt und hierdurch keine Gefährdung der medizinischen Versorgung entsteht.“