Landtagsabgeordneter Gernot Gruber (SPD) kämpft für eine gerechtere Impfstoffverteilung

„Der Bund hat die Impfdosen nach Bevölkerungsanzahl an die Bundesländer verteilt. So hätte es auch in Baden-Württemberg laufen müssen. Jeder der 44 Stadt- und Landkreise gehört bei der Verteilung der Impfdosen in gleicher Weise berücksichtigt.“

Gruber (gelernter Diplom-Mathematiker) rechnet es der Landesregierung vor: „Der Landkreis Sigmaringen mit 131.000 Einwohnern erhält genauso viel Impfstoff wie der mehr als dreimal so große Rems-Murr-Kreis mit 427.000 Einwohnern. Diese Verteilung ist ungerecht – und hat einen klimaschädlichen Impftourismus der langen Fahrwege in andere Kreise zur Folge.“

Die Landesregierung hat die Forderung des Abgeordneten Gruber abgelehnt, im Rems-Murr-Kreis ein zweites Impfzentrum – im Raum Welzheim oder im Murrtal – einzurichten.

Anfang des Jahres hatte Gernot Gruber von Minister Lucha gefordert, dann wenigstens mehr mobile Impfteams aus Stuttgart im Rems-Murr-Kreis einzusetzen. Das hat der Minister dem Abgeordneten inzwischen zugesagt. „Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung“, befindet Gruber. Nach den Pflegeheimen sollen die mobilen Impfteams auch Menschen in häuslicher Pflege und mit Schwerbehinderung, die geimpft werden möchten, eine Impfung anbieten.

Auf dieser Basis konnte der Landkreis in Kooperation mit dem DRK und in Abstimmung mit der Landesregierung jetzt einen Impf-LKW für ein Impfangebot direkt in den Gemeinden aufsetzen – ein weiterer Schritt in die richtige Richtung!

