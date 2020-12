Lautstark für die Kultur: Benefiz-CD zugunsten regionaler Musiker - Wir verlosen fünf CDs

Winnenden. Wenn Menschen im Lockdown nicht mehr zu Konzerten können, dann muss die Musik eben zu den Menschen kommen: „Lautstark für Kultur“, ein Sampler – ganz oldschool auf CD – enthält 80 Minuten Musik aus der pulsierenden Kreativregion vor Stuttgarts Toren – von deutschem Pop bis schwäbischem Rock, von virtuosem Jazz bis knallhartem Punk, von modernem Popschlager bis Hip-Hop auf Französisch.

Die Firma Negele – Die Küche aus Winnenden hat uns freundlicherweise fünf dieser spannenden CDs für eine Verlosung zur Verfügung gestellt.

Entstanden ist ein Album, das zum lustvollen Wandeln quer durch den lokalen musikalischen Gemüsegarten einlädt. Eine stilistisch breitgefächerte Kompilation, die für jeden etwas bietet. Doch bei aller Verschiedenheit sind zwei Dinge immer gegeben: ein hoher Unterhaltungswert und der Qualitäts-Anspruch lokaler Acts, sich durchaus global durchzusetzen. So sind bei dem in Winnenden produzierten Album 23 exzellente Songs zu hören - mal laut, mal leise, aber immer eines: kraftvoll kreativ.

Die Mitwirkenden

Auf der CD vertreten sind Artists for Europe feat. Dynamite Funk, Wendrsonn, Mick Scheuerle, Zam Helga, Jiska, MC Bruddaal, Alena, Grauer Mann Tanzt, Debbie Kammerer, Taken From None, JB Band, Normahl, Raum 13, Cliff House, September, Klaus-Dieter Mayer & The Swinging River Band, Blades, Brozzo, Jazmine, Late feat. Taki Chatzis, U.M.O.N., Charmin’ Carmen und Waschbrett.

CD auch käuflich zu erwerben

Doch nicht jeder kann gewinnen. . . Erhältlich ist die CD für 15 Euro bei allen Künstlern, unter www.lautstarkfuerkultur.com und auf zvw-shop.de.

Aus jedem verkauften Exemplar fließen 5 Euro zurück an diejenigen, die es dringend brauchen: die Acts - Musiker, Sänger, Bands. Machbar, weil 7us, das Label im Kreis, auf viele Administrationskosten verzichtet, der Vertrieb direkt gemacht wird und nicht zuletzt, weil die Kreissparkasse mit einem Sponsoring unterstützt.