Layla ist ein Meisterwerk: Ein Machtwort des Rems-Murr-Musikkritikers

Viel Gewese, so lese ich, werde derzeit um dieses Layla-Lied gemacht. Manche wollen es verbieten, im Raum steht der Sexismus-Vorwurf. Andere finden, es sei doch ein schöner Party-Kracher zum Mitgrölen. Beim Winnender City-Treff darf es jetzt wohl gespielt werden. Ich habe mir das Ding mittlerweile noch mal gründlich angehört und muss sagen: Nichts gegen den City-Treff – aber durch Layla würde er eindeutig noch mal künstlerisch aufgewertet. Dieses Lied ist ein Meisterwerk.

Layla: Harmonische Feinstruktur und Inhaltsanalyse

Es beginnt mit einer dräuenden, aus sieben Tönen bestehenden Instrumentalfanfare, unterlegt mit einem d-Moll-Akkord. Danach geht es durch B-Dur und C-Dur zurück auf d-Moll – und dann kommt eine absolut staunenswerte Wendung: Die folgende Strophe changiert zwischen E-Dur und seiner Parallel-Tonart cis-Moll!

Selbst wenn das Lied keinen Text hätte, der erklärt, worum es geht, würde bereits die musikalische Inszenierung alles verraten: Dieses Werk handelt von einem Gefühl, das mit dem Wort Liebeskummer läppisch unzureichend und mit dem Wort Liebeskrankheit nur unvollständig beschrieben wäre – es geht hier um emotionale Abhängigkeit, womöglich auch sexuelle Obsession, um Verzweiflung und immer wieder momentweise, aber schnell wieder zerbrechende Hoffnung auf Erlösung. Die äußerst ungewöhnliche harmonische Struktur drückt das erschütternd intensiv aus.

Layla: Eine Coda als Höhepunkt

Seinen Höhepunkt erreicht das Lied, als die düstere instrumentale Eingangsfanfare wieder und wieder repetiert wird, unterlegt von spukhaft hoch seufzenden Gitarrenklängen und einem gespenstischen Heulen der Chor-Stimmen im Hintergrund, mahlend und insistierend, wie ein auswegloses Gedankenkreisen, das nicht zur Ruhe zu bringen ist – bis sich plötzlich, unvermittelt, diese kaum erträgliche Spannung auflöst, hinein in eine Dur-Coda von vollkommen unerwarteter Gelassenheit, als habe da ein Mensch, nach einer Phase schmerzlichsten Leidens, endlich doch noch zu so etwas wie Seelenfrieden gefunden.

Mehr als sieben Minuten lang ist das Lied. Sexistisch? Pah! Eine epische Reise durch das dunkle Land der Psyche.

Im Übrigen: Nicht nur diese eine Nummer (hier auf Youtube anhören) ist großartig, sondern das ganze Album, auf dem es sich findet: „Layla and other assorted love songs“.

Layla und Layla: Ein Nachtrag

Oha, ich erfahre gerade, dass es da noch ein anderes Layla-Lied (hier auf Youtube anhören) gebe; eines, in dem sich „Layla“ auf „geiler“ reime, von DJ Robin & Schürze.

Ach so, aha, nanu, nun ja. Dazu erkläre ich: Das ist mir wurscht.

Für mich gibt es auch künftig nur ein „Layla“: das von Derek and the Dominoes, mit Eric Clapton an Gesang und Gitarre.