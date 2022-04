„Lehmann Live“ vom 22. bis 24. April in der Ostlandstraße in Winterbach

Lehmann feiert! Lehmann lädt ein! Der Maler- und Stuckateur-Meisterbetrieb haut zum 30-jährigen Jubiläum mächtig auf den Putz! Auf die Besucher wartet „Lehmann Live“: Ein Wochenende voller Präsentationen und Attraktionen auf dem Firmengelände und im Ausstellungszelt. Geboten wird Wissenswertes zum Familienbetrieb, begleitet von Action und Beratung im Showroom, Livemusik und kulinarischen Ausflügen zum Hamburger Fischmarkt und zum Treff der Marktschreier-Gilde.

Präsentationen und Attraktionen auf dem Firmengelände

„Keinen Tag der offenen Tür, keine Hausmesse, sondern das, was am besten zu uns passt, haben wir auf die Beine gestellt. Wer unsere Arbeit kennt, kennt unsere Devise: Wir können alles außer halbe Sachen“, sagen Sabine und Rüdiger Lehmann.

30 erfolgreiche Jahre und ein kontinuierliches Wachstum liegen hinter dem Familienbetrieb. Heute ist das einstige Ein-Mann-Unternehmen ein gefragter Arbeitgeber mit 24 Mitarbeitern. Mit Qualitätsarbeit ist Lehmann auch in Zukunft sicher unterwegs – und weiterhin „ein bisschen anders als andere“.

Firmengelände und Ausstellungszelt sind am Jubiläumswochenende vom 22. bis 24. April am Freitag von 10 bis 18.30 Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Informationen unter Telefon 0 71 51/27 95 00 oder auf www.maler-lehmann.com.