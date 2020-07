Leihe bestätigt: Konstantinos Mavropanos kommt zum VfB

Der VfB Stuttgart hat den Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos verpflichtet. Der 22-Jährige wird für ein Jahr vom Premiere-League-Club Arsenal London ausgeliehen und läuft in der kommenden Saison mit der Rückennummer fünf für die Schwaben in der Bundesliga auf. Der frühere griechische U21-Nationalspieler war für die Rückrunde der vergangenen Saison an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen und absolvierte in diesem Zeitraum zwölf Pflichtspiele für den FCN.

"Eine neue Herausforderung in meiner Karriere"

Sportdirektor Sven Mislintat hatte Mavropanos während seiner Zeit als Arsenal-Chefscout im Januar 2018 bereits nach London gelotst. "Entsprechend lange beobachte ich seine Entwicklung. Konstantinos ist zweikampfstark, antrittsschnell und passt mit seinen Fähigkeiten und seinem Ehrgeiz sehr gut zu uns", so Mislintat nun. Mavropanos selbst sagte zu seinem Transfer: "Der Wechsel zum VfB ist eine neue Herausforderung in meiner Karriere. Ich danke dem Management und dem Trainer für das Vertrauen, dass sie mir entgegenbringen. Mein Ziel ist es, dieses Vertrauen mit guten Leistungen zurückzugeben und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison des VfB beizutragen."