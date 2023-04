Leistungsschau „Welzheimer Wald aktiv“: Rund 20 Betriebe und Einrichtungen präsentieren sich mit ihren Angeboten

Von Samstag, 15. April, bis Montag, 17. April, findet in der Justinus-Kerner-Halle in Welzheim die Leistungsschau „Welzheimer Wald aktiv“ statt. Bei der Messe, die erstmalig gemeinsam vom HGV Welzheim und vom GHV Alfdorf veranstaltet wird, präsentieren sich verschiedene Aussteller aus Handwerk, Handel und Dienstleistung.

Die Leistungsschau „Welzheimer Wald aktiv“ bietet eine hervorragende Gelegenheit, um die Leistungsstärke und Kompetenz der Firmen auf dem Welzheimer Wald kennenzulernen. Rund 20 Betriebe und Einrichtungen aus Welzheim und Alfdorf beteiligen sich an der Messe. An den Ständen in der Justinus-Kerner-Halle und auf dem Außengelände kann man sich aus erster Hand über deren Angebote informieren und persönliche Gespräche führen.

Abwechslungsreiches Vortragsprogramm, Kinderbetreuung und Tombola

Begleitet wird die Leistungsschau am Samstag und Sonntag von einem abwechslungsreichen Vortragsprogramm mit acht Fachvorträgen zu verschiedenen Themen. Am Sonntagnachmittag wird zudem eine Darbietung in orientalischem Tanz für Unterhaltung sorgen.

Für die Verpflegung der Besucherinnen und Besucher mit Speisen und Getränken ist ebenso gesorgt wie für eine Kinderbetreuung durch den Tagesmütterverein Welzheimer Wald. Und mit etwas Glück kann man bei der großen Tombola attraktive Preise gewinnen, die von GHV- und HGV-Mitgliedsbetrieben gestiftet wurden.

Geöffnet hat die Leistungsschau am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro, Kinder haben freien Eintritt. Die Eintrittsgelder kommen einem gemeinnützigen Zweck zugute. Am Montag findet von 8.30 bis 12.30 Uhr ein Berufsausbildungstag statt, bei dem sich Schülerinnen und Schüler von der Vielfalt der Betriebe und deren Ausbildungsmöglichkeiten ein Bild machen können.

Weitere Informationen unter www.hgv-welzheim.de und www.ghv-alfdorf.de