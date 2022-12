Waiblingen. Performancekünstler Tobias Wegner stellt am Samstag, 14. Januar, um im Bürgerzentrum Waiblingen mit seiner Ein-Mann-Performance „LEO – eine Show jenseits der Schwerkraft“ die Wahrnehmung der Zuschauer auf den Kopf. Sein „physical theater“ beginnt um 20 Uhr. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser 3 x 2 Karten.

Die internationale Kritik überbietet sich in Superlativen: „unfassbar“ oder „überwältigend“ lautet das Urteil über die berührende Show, die nach ihrer Uraufführung beim Edinburgh Fringe Festival 2011 unter anderem auch einen Monat am Broadway lief und die Wahrnehmung der Zuschauer auf den Kopf stellt.

Die Show besticht durch ihre Schlichtheit: Ein Mann, eine Mütze, ein Koffer, ein Stück Kreide. Und doch ist die Darbietung sensationell. Tobias Wegner erzählt die Geschichte einer Figur in einem Raum, in dem die Gesetze der Schwerkraft nicht gelten: Leo schwebt an der Wand oder dreht aberwitzige Pirouetten; Videoprojektionen ermöglichen physikalische Quantensprünge. Die natürliche Wahrnehmung wird völlig ausgehebelt …

Tobias Wegner ist Absolvent der renommierten École Supérieure des Arts du Cirque in Brüssel. Die künstlerische Leitung der Performance übernahm der frankokanadische Schauspieler, Dramaturg und Regisseur Daniel Brière.

Auf Anhieb regnete es internationale Preise für diese spektakuläre Ein-Mann-Show, so wurde sie unter anderem ausgezeichnet mit dem Carol Tam

bor Best of Edinburgh 2011, dem Adelaide Fringe Critics’ Circle Award 2013, dem John Chattaway Innovation Award 2013 sowie dem Grand Prix at Kremnické Gagy Festival 2015.

Karten gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen, zum Beispiel in der Touristinformation Waiblingen (i-Punkt), Scheuerngasse 4, Tel. 0 71 51/50 01-83 21 und im Internet unter www.buergerzentrum-waiblingen.de.

