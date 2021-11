Lesung mit Elisabeth Eberle

Waiblingen. Zur Ausstellung „un/sichtbar“ findet am Dienstag, 9. November, um 19 Uhr, im Württemberg-Haus Beutelsbach eine Lesung der Autorin Elisabeth Eberle statt.

Eberle erzählt in ihrem Roman „Paulina“ in atmosphärisch dichter Weise eine deutsch-jüdische Familiengeschichte in der Zeit zwischen 1900 und 1945.

Paulina Seeligmann, die Protagonistin, wird 1924 in Dresden geboren und erlebt eine behütete, wenn auch nicht völlig unbeschwerte Kindheit im Haus ihrer Großeltern.

Als sie neun Jahre alt ist, ziehen die Schatten empor, die Deutschland für zwölf Jahre lang verdunkeln sollen.

Schnelles Erwachsen werden im Dritten Reich

Nach und nach wird Paulina bewusst, dass es plötzlich von Bedeutung ist, dass ihr geliebter Großvater ein Jude ist und sie ihren Vater nicht kennt. Unter diesen Umständen muss sie bis zum Ende des Dritten Reiches von einem Kind zu einer jungen Erwachsenen werden. Zum Glück finden sich in ihrem Umfeld Menschen, die mutig sind.

Schweres Thema, unterhaltsam erzählt

Trotz der schweren Thematik ist „Paulina“ auch ein sehr unterhaltsames Buch, in dem auch der Humor einen Platz hat und die Zuversicht nicht verlorengeht.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich. Insgesamt können 20 Personen an der Lesung teilnehmen.

Es gelten die 3G-Regeln. Auskunft zur Veranstaltung erhalten Interessierte telefonisch unter0 71 51/6 04 58 73 und im Internet unter www.wuerttemberghaus-weinstadt.de.