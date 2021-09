Lesung mit Live-Musik im Oskar Frech Seebad

Schorndorf. Der Remshaldener Autor Mathias Schwappach liest am Samstag, 18. September, ab 20.30 Uhr im Oskar Frech Seebad, Lortzingstraße 56, in Schondorf aus seinem Roman „Nixen – Sie kommen aus der Tiefe“. Zu jedem Part der Lesung liefert die Acoustic-Band „Curls & Loss“ aus Schorndorf ein kleines Set ausgewählter Stücke. Für diese exklusive Lesung mit Musik im Hallenbad – wofür man Tickets ausschließlich gewinnen und nicht kaufen kann – verlosen wir 10 x 2 Tickets.

Nixen gibt es nicht – oder etwa doch? Der Mystery-Thriller „Nixen – Sie kommen aus der Tiefe“ erzählt die Geschichte der siebzehnjährigen Maya, deren Leben sich auf einer Reise nach Australien tiefgreifend verändert. Beängstigende Details ihrer Herkunft werden offenbart – und ihr Körper beginnt sich unaufhaltsam zu verwandeln.

Während ein skrupelloser Manager die Schätze des Ozeans ausbeuten will und die CIA nach mehr Macht auf dem fernen Kontinent strebt, wird deutlich: Eine uralte Spezies wird nicht länger schweigen – setzt sich nun zur Wehr!

Passender könnte das Ambiente für die Lesung einer solchen Geschichte kaum sein: Erstmals präsentiert das Oskar Frech Seebad in Schorndorf ein Event aus Romanlesung und Musik. Auf einer Bühne, mitten im Becken, wird gelesen, musiziert und gesungen. Mit seinem Mystery-Thriller „Nixen – Sie kommen aus der Tiefe“ entführt Autor Mathias Schwappach sein Publikum in die fantastische Welt der Meerjungfrauen und der Geheimnisse des tiefsten Ozeans.

Das Akustik-Trio „Curls & Loss“ ist in Schorndorf bekannt und beliebt für wundervolle Eigen-Interpretationen bekannter Stücke von Amy MC Donald, Nelly Furtado, den Dixie Chicks oder den Common Linnets. An diesem Abend liefern die drei Musiker das melodische Ambiente und die Stimmung für ein einzigartiges Erlebnis.

Lesung „auf dem Trockenen“

Das Event findet außerhalb des Badebetriebs statt, die Gäste bleiben also „auf dem Trockenen“ und können nicht selbst ins kühle Nass, mögen manche Textpassagen auch noch so sehr dazu inspirieren.

Nichtsdestotrotz wird es „Bewegung“ im Wasser geben, denn die eine oder andere Meerjungfrau wird dem Event ebenfalls einen Besuch abstatten.

Besonderes ist an diesem Event im Oskar Frech Seebad nicht nur die Premiere, sondern zugleich auch deren Exklusivität. Tickets können ausschließlich gewonnen werden: Bei Gewinnspielen in Wochenblatt und Zeitung, auf Webseiten und Social-Media-Profilen des Oskar Frech Seebads, der Band und des Autors, ebenso in Radio-Shows oder bei Bloggern. Ein hoch-exklusives, kulturelles Event also, das gerade in Zeiten von Corona und seiner Einschränkungen für die Gewinner ein unvergessliches Erlebnis sein wird.

