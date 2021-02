Liebe schenken geht auch online

Online-Geschenke, persönlich und mit Verstand: Es lohnt sich, genau hinzuschauen. Es müssen nicht immer Amazon, Zalando und andere große Handelsketten und ihre Onlineshops sein. Auch die Einzelhändler im Rems-Murr-Kreis bieten über „Click-und- Collect“ einen Onlinebestell- und Abholservice vor Ort an.

Regionale Geschenkideen im Lockdown

Ganz viel Geschenkideen mit Lokalkolorit findet man auch im Onlineshop des Zeitungsverlag Waiblingen. Das Besondere daran: Die Geschenkpakete und sind so nirgendwo sonst zu haben. Und, sie werden direkt nach Hause geliefert. Zudem sind sie individuell, weil bei jedem Geschenkpaket eine Grußkarte beigefügt ist für ganz persönlichen Worte des Schenkenden.

Liebes-Pakete mit Wein, Sekt und Schokolade

Die Macher des ZVW-Onlineshops haben sich was ausgedacht. Nicht nur zum Valentinstag haben sie Geschenkpakete geschnürt, die es in sich haben. Junge Liebe, alte Liebe, große Liebe, späte Liebe – von der Liebe kann man ja zu keiner Zeit nie genug haben. Gerade jetzt, wenn der persönliche Kontakt zu den Liebsten wegen der Abstands- und Kontaktbeschränkungen schwerlich möglich ist. Zusammen mit Ulli´s Confiserie in Winnenden und dem Weingut Ellwanger aus Weinstadt-Großheppach wurden ganz besondere Genussfreuden konzipiert. Süßes und Wein haben schon immer gut miteinander harmoniert. Prickelnder Sekt mit fruchtiger Schokolade für die Junge Liebe, der elegante Spätburgunder mit Zartbitterschokolade für die späte Liebe, die Große Liebe beinhaltet gleich drei hervorragende Rebensäfte mit einer exklusiven Pralinenauswahl und die Alte Liebe mag es beständig mit Grauburgunder, Rotem aus dem Holzfass und Pistazien-Pralinen.

Die Liebes-Pakete sind ab 29 Euro im ZVW-Onlineshop unter zvw-shop.de/pakete erhältlich.