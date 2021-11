Schorndorf. Die Albert-Frey-Band kommt zu einem spirituellen Konzert am Sonntag, 28. November, 19 Uhr, in die Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf. Einlass in den Saal ist ab 18 Uhr. Das Musikprogramm steht unter dem Thema „Damit wir das Leben haben – Lieder über Gott und die Welt“. Wir verlosen 3 x 2 Karten für diesen inspirierenden Abend.

Albert Frey ist Singer-Songwriter und Musikproduzent. Seine Lieder und Alben prägen eine neue deutschsprachige christliche Musikkultur in vielen Gemeinden quer durch alle Konfessionen.

Kunstvoll und doch nachvollziehbar bringen seine Texte und Melodien ewige Wahrheiten für unsere Zeit zum Ausdruck. Als Referent und Autor setzt er sich für eine ganzheitliche Spiritualität ein.

Er steht für einen ehrlichen Glauben, für „Musik von der Zerbrechlichkeit der Menschen und der Herrlichkeit Gottes“. Mit seiner Frau, der Sängerin und Songwriterin Andrea Adams-Frey, lebt er auf einem Pferdehof im Hohenlohekreis.

Auch live ist er ein Brückenbauer, dessen Musik von unterschiedlichsten Gemeinden und Altersgruppen geschätzt wird. In seinen Songs geht es um Lobpreis und Anbetung - oft in neuen und überraschenden Formulierungen und inneren Bildern -, aber auch darum, die dunklen Seiten unseres Lebens und unserer Welt vor Gott bringen.

Mit seinem Quartett (B. Mayer: drums, M. Fastenrath: bass, Dirk Benner: keys) spielt Albert Frey Songs aus seinen aktuellen CDs zum Mitsingen und Zuhören, aber auch Klassiker dürfen natürlich nicht fehlen. Vielfältig und leidenschaftlich malen die vier Profi-Musiker ein akustisches Bild von der Tiefe und Weite der Liebe Gottes; nachdenklich und zerbrechlich, tiefsinnig und seelsorgerisch, kantig und kämpferisch, frei und ausgelassen, dankbar und ehrfürchtig.

Karten im Vorverkauf zu 18 Euro sind erhältlich bei reservix und beim MKT Druckpunkt und Ticketshop in der Kirchgasse in Schorndorf. An der Abendkasse kostet eine Karte 20 Euro.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Karten gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Oder rufen Sie unter der Gewinnhotline0 13 79/88 00 68 an (legion, 0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) und sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen.

Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Interessierte im Internet unter www.zvw.de/datenschutz.