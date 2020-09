Der VfB Stuttgart hat die Vorbereitung auf die neue Saison mit einem klaren Sieg abgeschlossen. Eine Woche vor der ersten Pflichtpartie im DFB-Pokal am 13. September (15.30 Uhr) bei Drittligist FC Hansa Rostock gewannen die Schwaben am Samstag ihr letztes Testspiel gegen Racing Strasbourg mit 4:2 (2:2). Der Spielverlauf zum Nachlesen hier in unserem Liveticker.