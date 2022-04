Locker und launig über die Ironie des Alltags

Winnenden. Vier Mann aus Wien, einer gebürtig aus Winnenden: Das sind „12 Stops to Simmering“. Mit ihrem Erstlingswerk „Komfortzone“ – wir verlosen heute drei dieser CDs – schafften die Mannen um den Exil-Winnender Uwe Schäfer eine Top-Platzierung in den Amazon-Rock- Charts, mit „Heinz“ legen „12 Stops to Simmering“ jetzt nicht minder engagiert nach.

In ihrer zweiten Auskopplung aus ihrem für diesen April geplanten Album rocken die fünf locker ironisch über einen lokalen Rockstar, der seine besten Zeiten wohl hinter sich hat, aber es selbst noch nicht realisiert: Applaus für „Heinz“!

Die fünf Musiker haben im besagten Wiener Gemeindebezirk im Keller eines Mehrfamilienhauses ihre musikalischen Zelte aufgeschlagen. Die Musik ist rockig, die Texte frech und pointiert, am Puls der Zeit, doch dem Zeitgeist widersprechend, nie polemisch.

Eine klassische Rockband, die sich vor allem live auf der Bühne richtig zu Hause fühlt. Die Musiker servieren durchgängig deutsche Texte - und so soll das auch bleiben. Locker und launig beschreiben sie die Ironie des Alltags, ohne dabei belehrend wirken zu wollen. Es ist halt eben so, dass man sich als Band einmal zusammensetzt und loslegt - das Ergebnis ist dann so, wie es ist - und die fünf finden es im Moment ziemlich klasse. Es gibt wohl also kein „Hört sich an wie…“-Kriterium.

Das musikalische Spektrum beginnt irgendwo bei Classic Rock, führt über den Mainstream der 80er, streift oberflächlich das überdachte Arrangement des Progressiven und des Jazz und landet dann irgendwo im deutschsprachigem Rock-Nirvana. Und das ist sicher keine Abwertung deutschsprachiger Musik, sondern soll deren Facettenreichtum beschreiben.

Sowohl mit der Debütsingle „Komfortzone“ als auch mit „Heinz“ bringt der Wiener Rock-Fünfer genau diese außergewöhnliche musikalische Mixtur über die Boxen, die bei Rockfans irgendwo zwischen Herz und Hirn ankommen soll, und dabei hoffentlich direkt in die Beine fährt.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Ostermontag. Dienstag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die CDs werden den Gewinnern zugeschickt.

