Logistik-Gruppe "Schmalz+Schön" aus Fellbach bleibt bis 2024 VfB-Sponsor

Wie der VfB Stuttgart am Mittwochmorgen (26.08.) in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, bleibt die Logistik-Gruppe "Schmalz+Schön" bis 2024 Sponsor des Fußball-Bundesligisten. Das Unternehmen mit Sitz in Fellbach ist schon seit langem Sponsoring- und Logistikpartner der Schwaben.

„Wir freuen uns sehr über die Ausdehnung und den weiteren Ausbau der Partnerschaft mit Schmalz+Schön und bedanken uns für die große Verbundenheit in all den Jahren und gerade auch jetzt wieder in dieser herausfordernden Zeit", so Jochen Röttgermann, VfB-Vorstand für Marketing und Vertrieb.

"Wir freuen uns auf weitere Jahre als Mitglied der großen Familie mit dem roten Brustring und darauf, diese besondere Partnerschaft jetzt noch weiter inhaltlich auszugestalten“, so Dietmar Penkwitt, Geschäftsführer der "Schmalz+Schön" Holding GmbH