Ärger über Astorplast in Alfdorf: Anwohner beschweren sich über nächtlichen Lärm

Schon seit mehreren Wochen beschweren sich immer mehr Anwohner über den Lärm, vor allem in der Nacht, der rund um die Firma Astorplast in Alfdorf-Pfahlbronn zu hören ist. Auch auf den sozialen Medien gab es schon viele Aussagen, unter anderem hieß es auf Facebook in einer Alfdorfer Gruppe: „Gesundheitlich notwendig ist ein wohlverdienter Schlaf von Erwachsenen und vor allem von Kindern. Leider klappt das Miteinander in einem Teilort, Pfahlbronn und Alfdorf-Brech, überhaupt nicht mehr. Warum? Anwohner können in Nachtzeiten nicht mehr lüften oder bei offenem Fenster schlafen. Lebensqualität und Gesundheit wird von Grenzwerten verdrängt. Zu guter Letzt gewinnt die Lobby der steuerzahlenden Firmen, oder?“

Die Welzheimer Zeitung war in Person von Redakteur Jörg Hinderberger selbst vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Lärm ist natürlich zu hören, ob es aber zu viel Lärm ist, müssen andere beurteilen und so wurde das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises zu dieser Thematik befragt.

In einer schriftlichen Stellungnahme des Landratsamts Rems-Murr-Kreis heißt es: „Im April 2021 erreichten den Fachbereich Gewerbeaufsicht und Immissionsschutz des Amts für Umweltschutz am Landratsamt Rems-Murr-Kreis zwei Nachbarschaftsbeschwerden über Lärmbelästigungen durch die Firma Astorplast in Alfdorf. Nach Rücksprache mit dem Betreiber konnten erhöhte Schallemissionen, zum Beispiel durch defekte Lüftungsanlagen, ausgeschlossen werden. Es hatte nach Aussage des Betreibers auch keine Änderungen im Betrieb gegeben, die zu erhöhten Schallemissionen hätten führen können.“

Im Rahmen einer orientierenden Messung am 29. April 2021 durch das Amt für Umweltschutz wurde zunächst bei den zum Zeitpunkt der Messung vorherrschenden Betriebsbedingungen die Einhaltung der Grenzwerte festgestellt. „Eine vom Betreiber beauftragte schalltechnische Untersuchung von Juni 2021 untersuchte allerdings gezielt verschiedene Betriebsbedingungen und ergab dabei Überschreitungen bei zwei Betriebsbedingungen im Nachtzeitraum. Hieraus wurden Lärmminderungsmaßnahmen abgeleitet. Unter anderem wurde der Lüfter der Schlosserei mit einem Schalldämpfer optimiert“, heißt es weiter in der Stellungnahme des Landratsamtes.

Es gelten andere Immissionsrichtwerte

Bei einer weiteren schalltechnischen Untersuchung im August 2021 wurde dann festgestellt, dass mit der Umsetzung der Maßnahmen die Werte eingehalten werden. „Auf die letzte Beschwerde vom Juni 2022 teilten wir mit, dass die Grenzwerte eingehalten seien und wir daher momentan nicht beabsichtigen, weitere Maßnahmen zu fordern. Die Beschwerde kommt aus einem Wohnhaus in der Nachbarschaft, welches sich in einem Mischgebiet befindet. Für Mischgebiete gelten im Vergleich zu allgemeinen oder reinen Wohngebieten höhere Immissionsrichtwerte, die eingehalten werden müssen“, teilt der Fachbereich Gewerbeaufsicht und Immissionsschutz des Amts für Umweltschutz am Landratsamt Rems-Murr-Kreis mit.

Und weiter: „Bezüglich der ebenfalls vorgebrachten Geruchsbeschwerde haben wir der beschwerdeführenden Person einen Erfassungsbogen zum Protokollieren der Geruchsbelästigung zukommen lassen und erwarten hier eine Rückmeldung.“ Geschäftsführer Stefan Stampfer von Astorplast ist aktuell im Urlaub und auf Nachfrage konnte sich bislang noch kein Vertreter von Astorplast zur Thematik äußern. Für Bürgermeister Ronald Krötz ist es wichtig, dass Anwohner und Astorplast eine gemeinsame Lösung finden. Und: „Ich finde es nicht gut, wenn anonym über Facebook diskutiert wird, besser sind direkte Gespräche vor Ort, so wie im letzten Jahr mit mir, Astorplast und den Anwohnern.“