Endlich ist der Ausgleich gelungen, 1:1 gegen Corona. „Manchmal gelingt im Leben nicht alles so, wie es sich die Menschen ursprünglich mal vorgestellt haben. Aber wir leben unter dem Motto von Oliver Kahn: Immer weiter!“, äußert sich Jo Eller, Organisator des Wiedmann-Bundesliga-Cups powered by Astorplast der U-12-Fußballer, der aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht am 18. und 19. Dezember 2021 stattfinden kann, sondern auf den 19. und 20. Februar 2022 verlegt wurde – so beschrieb