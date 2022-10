50 Jahre Alfdorf: Feier vom 7. bis 9. Oktober mit musikalischen Highlights

„Gemeinsam nehmen wir das in diesem Jahr bestehende Jubiläum der Goldenen Hochzeit unserer Gesamtgemeinde Alfdorf zum Anlass, miteinander zu feiern und auf die gemeinsamen Jahre zurückzuschauen. Bei den individuellen Stärken und Einzigartigkeit der vielen Teilorte und Wohnplätze mit vielen Vereinen und Dorfgemeinschaften ist unsere Gesamtgemeinde gleichzeitig mehr und mehr zusammengewachsen“, freut sich Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz auf das Jubiläumswochenende „50 Jahre Alfdorf“ vom 7. bis 9. Oktober.

Eröffnet wird das Wochenende mit einem offiziellen Festakt am Freitag, 7. Oktober, und beginnt um 19.30 Uhr im Kultur- und Sportzentrum Alfdorf, zu dem neben zahlreichen geladenen Gästen auch alle Mitbürger der Gemeinde eingeladen sind. Der Eintritt ist frei.

„Gemeinsam mit Zeitzeugen wollen wir auf die letzten 50 Jahre zurückblicken, musikalisch umrahmt von Klavierlehrer Martin Reich (Musikschule Alfdorf) und dem gebürtigen Alfdorfer Singer und Songwriter Fabian Bruck (Klavier & Gesang). Moderiert wird der Abend von ZVW-Zeitungsredakteur Peter Schwarz“, so Krötz.

Als weiteres Highlight findet am Freitagabend gegen 21.30 Uhr ein Musik-Feuerwerk der Firma „MENonFIRE“ aus Lamprechtshausen (Österreich) statt, die den Nachthimmel über Alfdorf in der Flucht Richtung Feuersee mit einem Klangfeuerwerk der Extraklasse in ein buntes Farbenmeer verwandeln wird. Zum Festausklang kann anschließend bei feinstem Rock’n’Roll der Leinzeller Drei-Mann-Kombo „The Ponycars“ noch fleißig das Tanzbein geschwungen werden. Der Eintritt ist auch hier frei.

Nur am Samstagabend muss man für die Tickets bezahlen

Am Samstag, 8. Oktober, stehen mit „Füenf singen Kriwanek - und eigene Welterfolge“ schwäbische Mundart und Lieder der Schwabenrock-Legende Wolle Kriwanek auf dem Kulturprogramm. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr im Alfdorfer Kultur- und Sportzentrum. Tickets gibt es beim Bürgerbüro im Rathaus Alfdorf oder online unter: https://alfdorf.reservix.de/events sowie auch an der Abendkasse.

Der Sonntag, 9. Oktober, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst und um 11.30 Uhr tritt der Musikverein Alfdorf mit dem großen Blasorchester auf. Am Nachmittag folgen verschiedene musikalische Vereinsbeiträge des MGV „Rütli“ Vordersteinenberg, der Harmoniacx Alfdorf und von der Folk-Brass-Band aus der Partnergemeinde Hosszúhetény (Ungarn). Der feierliche Abschluss des Jubiläumswochenendes bildet ab 17.30 Uhr die Wasen-Partyband „Alarm“ mit Partyhits für Jung und Alt. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl sorgen ganztägig verschiedene Alfdorfer Vereine.

Warum feiert Alfdorf? 50-jähriges Jubiläum der Gesamtgemeinde

Grund der Feierlichkeiten: Im Jahr 1972 wurden im Rahmen der Gemeindereform die bis dahin eigenständigen Gemeinden Alfdorf, Pfahlbronn und Vordersteinenberg zu einer Gemeinde zusammengelegt. Alfdorf wurde damit zur zweitgrößten Flächengemeinde im Rems-Murr-Kreis und hat eine Fläche von 68,5 km², wovon die Hälfte aus Wald besteht. Die Einwohner verteilen sich auf 63 Teilorte, Wohnplätze und Gehöfte. „Auch wenn die Zusammenlegung anfangs vereinzelt für Aufregung sorgte, ist die Gemeinde in den vergangenen fünf Jahrzehnten strukturell, gesellschaftlich und wirtschaftlich zusammengewachsen und kann stolz auf das gemeinsam Erreichte sein. Alfdorf ist heute eine wirtschaftlich stabile Gemeinde mit erfolgreicher und innovativer Industrie und Gewerbe“, erklärt Ronald Krötz.

Gleichzeitig sei Alfdorf ländlich geprägt und biete einen hohen Erholungswert im schwäbisch-fränkischen Wald mit seiner schönen Natur, Seen, Wanderwegen, sehenswerten Mühlen und seiner sehr guten Gastronomie. „Überdurchschnittlich viele Mitbürgerinnen und Mitbürger bringen sich miteinander in den über 80 Vereinen ehrenamtlich zum Wohl des Gemeinwesens ein und stärken damit den Zusammenhalt und die Identifikation mit der Gesamtgemeinde und seinen Teilorten. Alfdorf ist ein Ort an dem man gut und gerne lebt“, so der Schultes.