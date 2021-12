Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wurde Norbert Kronberger nach 31 Jahren im Rathaus Alfdorf in den Ruhestand verabschiedet. Bürgermeister Ronald Krötz bedankte sich im Namen der Gemeindeverwaltung für seine aufopferungsvolle Tätigkeit als Kämmerer. Von seiner soliden Finanzplanung habe Alfdorf in den letzten Jahrzehnten sehr profitiert, so Bürgermeister Krötz.

Auch seiner Frau galt Dank und Anerkennung für die jahrelange Unterstützung. Im Namen des Gemeinderats dankte auch Klaus