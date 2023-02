Alfdorf: 79 Flüchtlinge sollen dieses Jahr kommen, aber wohin?

Deutliche und kritische Worte richtete Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz an die Alfdofer Bevölkerung und den Gemeinderat bei der Flüchtlingspolitik. „Wir können so nicht weitermachen. Der Bund hilft uns Kommunen nicht. Man kann uns nicht einfach Menschen, die zum Beispiel aus der Ukraine fliehen, nach Alfdorf schicken und dann sagen, macht mal einfach“, sagte Krötz am Montagabend in der Gemeinderatssitzung.

Krötz: "Flüchtlingszahlen von 2015 bereits weit überschritten"

Am 24. Februar jährte sich der Kriegsausbruch in der Ukraine und ein Ende dieses schrecklichen Kriegs ist nicht abzusehen. Das Erdbeben in der Türkei und Syrien hat viele Menschen das Leben gekostet, andere wurden schwer verletzt und noch mehr Menschen haben ihre Bleibe verloren. „Darüber hinaus bestehen weltweit Konflikte, wodurch Menschen unter totalitären Regimes leiden und verfolgt oder unterdrückt werden. Alle diese Umstände haben zu einem Flüchtlingsstrom nach Europa und insbesondere nach Deutschland geführt, welcher die Flüchtlingszahlen von 2015 bereits weit überschritten hat“, erklärte Krötz dem Alfdorfer Gemeinderat und den Besuchern der Gemeinderatssitzung am Montagabend.

Aktuell leben 62 Menschen aus der Ukraine und 23 Menschen aus anderen Nationen in Alfdorf. „Für das Jahr 2023 besteht aktuell eine errechnete Aufnahmeverpflichtung von 45 Personen aus aller Welt, sechs Personen haben wir bereits aufgenommen, so dass noch 39 Aufnahmen ausstehen. Und es kommen laut erster Schätzung des Landratsamts noch 40 aufzunehmende Flüchtlinge aus der Ukraine hinzu, so dass wir dann für das Jahr 2023 bei fast 80 Personen sind. Die Zahl der Aufnahmeverpflichtung wird alle zwei Wochen neu errechnet und passt sich auf die tatsächlichen Flüchtlingszuweisungen in den Rems-Murr-Kreis an“, so Krötz.

Alfdorfer Bürgermeister sichtlich verärgert

Die Flüchtlinge aus der Ukraine müssen bei ihrer Ankunft kein Asylanerkennungsverfahren durchlaufen und werden somit schnellstmöglich von den Aufnahmeeinrichtungen des Landes und des Landkreises an die Anschlussunterbringungen der Städte und Gemeinden weitergeleitet. Im vergangenen Jahr, vor Kriegsbeginn, wurde eine Aufnahmeverpflichtung von zehn Personen errechnet. „Am Jahresende bestand für uns eine Abnahmeverpflichtung für 97 Personen. Dies bedeutet beinahe eine Verzehnfachung der Abnahmeverpflichtung! 85 Menschen wurden bis zum Jahresende tatsächlich in Alfdorf aufgenommen. Alfdorf blieb somit hinter seiner Verpflichtung der Aufnahme um zwölf Personen zurück! Da ab den Frühlingsmonaten wieder eine Zunahme der Flüchtlingsströme erwartet werden muss, besteht die Gefahr, dass die Abnahmeverpflichtung von derzeit noch offenen 77 Personen weiter steigen wird“, sagt Krötz und der Alfdorfer Bürgermeister ist sichtlich verärgert, dass die Kommunen vor Ort vom Bund im Stich gelassen werden.

Weiter erklärte er: „Die Landkreise, Städte und Gemeinden, insbesondere in Baden-Württemberg, stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir bemühen uns in Alfdorf mit allen Kräften um eine gute Unterbringung der Menschen. Dies war bislang auch nur mit einer sehr großzügigen Hilfsbereitschaft der Bevölkerung möglich. Ich danke allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die Wohnraum den Geflüchteten direkt oder über Vermietung an die Gemeinde zur Verfügung gestellt haben und dies weiter tun. Ebenso danke ich allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich in der Flüchtlingsarbeit und bei der Integration der geflüchteten Menschen einbringen.“

Ronald Krötz: „Der Bund kommt seiner Verantwortung nicht nach“

Gleichzeitig sagte er aber in aller Deutlichkeit, „dass wir Kommunen uns vom Bund im Stich gelassen fühlen. Der Bund kommt seiner Verantwortung nicht nach, sich für eine sinnvolle und angemessene Verteilung der Geflüchteten in ganz Westeuropa, unter gleichen finanziellen Sozialleistungen, zu bemühen.“

Ebenso fordere er vom Bund mehr finanzielle Unterstützung und die Erhöhung der Aufnahmekapazitäten durch bundeseigene Liegenschaften. Diese Forderungen wurden zuletzt auch vom Städte- und Gemeindetag deutlich platziert. „Leider gibt es diesbezüglich keinerlei Signale vom Bund, dieser Verantwortung angemessen nachzukommen. Vielmehr ist eine Verweigerungshaltung vom Bund festzustellen. Dies kann auch nicht mit einem Förderprogramm für den Bau von neuen Flüchtlingsunterkünften retuschiert werden“, äußerte sich Ronald Krötz.

Betonen wollte er jedoch ausdrücklich die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis, „der uns Geflüchtete immer nur nach vorheriger enger Absprache zuweist und somit keine Zwangszuweisungen, wie in anderen Landkreisen üblich, praktiziert“.

Privater Wohnraum reicht nicht aus? Andere Lösungen müssen her

Alfdorf benötigt dringend weiteren privaten Wohnraum. „Daher bitte ich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die im Eigentum von leerstehendem Wohnraum sind, diesen geflüchteten Menschen zur Verfügung zu stellen. Bei Bedarf tritt die Gemeinde hierzu auch als Mieter auf. Bitte melden Sie sich bei Frau Schmidt, Herrn Feldmeyer oder mir. Dort, wo ich von freistehenden Wohnungen erfahre, spreche ich die Eigentümer an und werbe für eine Vermietung. Leider bislang ohne Erfolg“, so Krötz.

Wenn weiter der private Wohnraum nicht ausreiche, müsse man andere Lösungen finden. „Das machen wir nicht gerne, aber es bleibt uns dann keine andere Wahl. Daher prüfen wir derzeit die Beschaffung von Wohncontainern ebenso wie die Umnutzung kommunaler Gebäude, die derzeit anderweitig für Veranstaltungen oder von Vereinen genutzt werden. Vor allem Letzteres machen wir nicht gerne, aber wir benötigen Lösungen“, erklärte Krötz.

Der Arbeitskreis Flüchtlinge leiste laut dem Alfdorfer Schultes herausragende Arbeit. Es werden aber dringend weitere ehrenamtliche Helfer gesucht. „Wer Zeit und ein Herz hierfür hat, wird gebeten, sich beim Arbeitskreis Flüchtlinge zu melden. Ansprechpartner ist Herr Beckers, E-Mail an kontakt@akf-alfdorf.de“, sagte Krötz.

Noch gibt es keine Zwangszuweisungen für die Kommunen seitens des Landkreises

Es war der letzte Tagesordnungspunkt bei Bekanntgaben, aber einer der wichtigsten Punkte für die Alfdorfer. Wohin kommen die neuen Flüchtlinge? In Container in der Hauptstraße 82 oder der Farbgasse 1, oder wird es einfache Bauten hinter dem Rewe-Markt oder in der Nähe des alten Sportplatzes geben? Und was ist mit dem privaten Wohnraum? Oder folgen Zeltstädte und müssen gar Hallen umfunktioniert werden? Aktuell fehlen schon Wohnräume für 44 neue Flüchtlinge, „35 würden wir aktuell noch unterbekommen“, sagt Ronald Krötz, der auch hofft, dass mehr privater Wohnraum gemeldet wird. Keine Option ist für Krötz das Haus der Musik, das er dem Musikverein nicht wegnehmen möchte. Auch das Rathaus in Pfahlbronn sei wohl zu teuer, um es für Wohnungen umzufunktionieren. Und dann gibt es in den zahlreichen Alfdorfer Teilorten noch ein Problem, das Gemeinderat Dr. Wolfgang Hipp nannte: „Für viele Menschen, die privaten Wohnraum anbieten könnten, ist die Frage nicht beantwortet, wie die Flüchtlinge zum Einkaufen, zum Arzt, zum Jobcenter oder sonst wo hinkommen, zu Fuß ist das nicht möglich.“ Viele offene Fragen, die Bürgermeister Ronald Krötz zusammen mit dem Gemeinderat in den nächsten Monaten beantworten muss. Denn klar ist: „Es werden immer mehr Flüchtlinge kommen, auch nach Alfdorf. Und nicht nur aus der Ukraine. Und der Bund wird uns nicht helfen“, so Krötz.