Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Alfdorf um kurz nach 6 Uhr zu einer Gartenhütte in Alfdorf in der Winterhalde alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache war diese in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Wehr, die in kürzester Zeit vor Ort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen nahestehenden Baum und ein weiteres Gebäude verhindert werden.

{element}

Menschen sind bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen. Die kleine Gartenhütte wurde komplett zerstört. Die Höhe