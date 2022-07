Alfdorf-Pfahlbronn: Corona-Ausbruch im Stiftungshof im Haubenwasen

Im Stiftungshof im Haubenwasen in Pfahlbronn hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. „Insgesamt waren 28 Bewohner und 15 Mitarbeiter betroffen“, sagt Hausdirektorin Annina Mödinger. „Die Ursache konnte man nicht herausfinden. Was genau der Auslöser war, das ist bei Corona einfach schwierig zu sagen.“

Die Bewohner werden täglich getestet

Zum Schutz der Bewohner wurden Maßnahmen eingeleitet. Dazu zählen zum Beispiel Mahlzeiten in den Zimmern sowie Mitarbeiter, die bereichsbezogen pflegen, damit kein weiterer Bereich betroffen wird. Besuche waren weiterhin eingeschränkt möglich, außer in den Bereichen mit positiv getesteten Bewohnern. Und: „Wir haben darum gebeten, dass nicht so viele Besucher kommen“, so Annina Mödinger. Die Einrichtung steht immer im Austausch mit dem Gesundheitsamt. Die Bewohner werden täglich getestet. Mitarbeiter und Besucher werden ohnehin immer getestet, gibt die Hausdirektorin Auskunft.

Die ersten Corona-Erkrankungen dieses Ausbruchs traten bereits Mitte Juli auf. „Derzeit ist die Zahl der Erkrankungen zurückgegangen. Es gab keine weiteren positiven Tests in den vergangenen Tagen“, berichtet Annina Mödinger. Am gestrigen Donnerstag, 28. Juli, waren noch zwölf Bewohner und acht Mitarbeiter positiv. „Wir sind optimistisch, dass die Zahl der Erkrankten weiter sinkt.“

"Die Bewohner hatten größtenteils ganz, ganz leichte Symptome"

Die meisten Bewohner der Einrichtung sind vierfach geimpft. „Die Bewohner hatten größtenteils ganz, ganz leichte Symptome“, weiß Mödinger von den Erkrankten. Auch die betroffenen Mitarbeiter hätten vor allem milde Verläufe. Fast alle Mitarbeiter seien mehrfach geimpft.