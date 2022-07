Alfdorf: Pfarrer Eberhard Bauer geht nach 30 Jahren in den Ruhestand

Idyllisch schmiegt sich das Pfarrhaus in die Fläche zwischen Kindergarten und Kirche ein. Es scheint, als würde der Sekundenzeiger auf der Uhr in Hellershof etwas langsamer seine Runden auf dem Zifferblatt ziehen. Fröhliches Kinderlachen schallt auf den Platz, der Nachwuchs spielt im Außenbereich des Kindergartens. Die Kirchturmglocke schlägt acht Uhr. Ein ganz gewöhnlicher Morgen im Sandland, zwischen Alfdorf und Kaisersbach. Doch am 1. August wird sich dennoch einiges ändern. Denn dann hat der evangelische Pfarrer Eberhard Bauer das Pfarrhaus für immer verlassen. Nach 30 Jahren seelsorgerischer Tätigkeit am Ort, aber auch für den Bereich Welzheim-Nord und Rienharz. Er geht in den Ruhestand. Am Sonntag, 31. Juli, um 10 Uhr, wird er offiziell im Gottesdienst durch Dekanin Juliane Baur verabschiedet. „Aber Pfarrer i. R. heißt bei mir nicht Pfarrer im Ruhestand, sondern Pfarrer in Reichweite“, versichert der Geistliche. Schließlich wolle er jüngeren Kollegen im aktiven Dienst dieselbe Möglichkeit geben, die er einst hatte: mit der Familie in Urlaub zu gehen oder einfach mal einen Sonntag frei zu haben. Sprich, er wird bei Bedarf auf der Kanzel stehen.

Im Juli ist es genau 30 Jahre her, dass er als damals 36-Jähriger mit Frau Renate und drei Kindern ins Pfarrhaus in Hellershof eingezogen ist. Zwei Kinder sind dann später noch hinzugekommen. „Und es ist schön, dass die ganze Familie immer mitgemacht hat“, ist Eberhard Bauer dankbar, dass etwa seine Gattin sich ebenfalls um die kirchlichen Gemeindemitglieder gekümmert hat. So etwa beim Frauenfrühstück. Er erinnert sich an die Anfänge, als er aus Unterhausen bei Reutlingen herzog und die Pfarrstelle besetzte. „Der Zusammenhalt im Sandland hat mich gleich beeindruckt und tut es auch heute noch“, beschreibt er. Zumal es sich um eine Streusiedlung mit vielen Außengehöften handelt. Unterm Strich kümmerte er sich um 550 Gemeindemitglieder in Hellershof. Dazu gesellten sich noch die im Bezirk Welzheim-Nord und Rienharz. „Insgesamt waren es 2100.“

„Das ist der Ort, an dem ich die längste Zeit meines Lebens verbracht habe“, stellt der Pfarrer fest. Warum er den Beruf einst wählte? „Wegen meines Glaubens an Jesus Christus. Das ist mein Fundament“, erklärt er. Bereits ehrenamtlich engagiert in jungen Jahren, startete er schließlich das Theologiestudium in Berlin. „Damals musste man noch die alten Sprachen, also Griechisch, Hebräisch und Latein lernen.“ Schließlich ging es dann über Erlangen nach Tübingen. Dort erfolgte das Examen.

30 Jahre bedeuten auch eine ganze Generation. Bauer bestätigt: „Einstige Konfirmanden haben im Laufe der Zeit ihre Kinder bei mir im Unterricht gehabt, sind am Taufstein mit ihrem eigenen Nachwuchs gestanden oder ließen diesen konfirmieren.“ Oder aber, sie hatten bei ihm Religionsunterricht, den heute ihre Kinder besuchen. Was ihm am Hellershof immer gefallen hat? „Man kommt einfach zusammen, man kennt sich. Das geht automatisch.“ Jetzt werden die Strukturen des Pfarrplans 2024 angepasst. Kaisersbach bekommt den Auftrag für Hellershof. Die Stelle wurde laut Pfarrer Bauer im Mai ausgeschrieben - bislang gibt’s aber noch keine Nachfolge.

Fakt ist, dass es dem angehenden Pensionär nicht langweilig wird. Zusammen mit Gattin und einer der Töchter zieht er nach Frickenhofen. Im dortigen Haus ist er momentan „am Basteln“. Sprich, er hilft auf der Baustelle mit. Die übrigen vier Kinder wohnen ebenfalls in der Region. So ist ein enger Zusammenhalt gegeben. „Enkel gibt’s noch nicht“, stellt er fest. Aber dafür nun viel Zeit, um dem anderen Hobby zu frönen. Denn der Geistliche ist gern mit dem Fahrrad unterwegs und wandert gern. Doch wenn ein aktiver Kollege ihn braucht, wird er zur Stelle sein. Seelsorge bleibt also seine Passion und Bestimmung - auch im Ruhestand. Deshalb ist er „in Reichweite“.