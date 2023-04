Alfdorf: Wann der neue Rewe-Markt eröffnet und was er zu bieten hat

Noch hängen beim Pressebesuch Kabel von der Decke, Mitarbeiter fragen, wo Material abzuladen ist, an der Haustechnik wird gearbeitet. Doch kommt die Baustelle für den neuen Rewe-Markt an der Unteren Schlossstraße in Alfdorf gut voran. „Wir sind schon relativ weit“, sagt Jürgen Weiß, Geschäftsführer der Weiß Projekt GmbH aus Westhausen, die als Bauherr und für das Projektmanagement verantwortlich zeichnet. Sie hat sich auf Einzelhandelsimmobilien spezialisiert. Und war in Alfdorf bereits tätig. Auch der neue Penny-Markt in Pfahlbronn wurde von der Weiß Projekt GmbH realisiert.

Geplant ist ein Vollsortimentsmarkt mit Bäckerei, Café und Frische-Theke

Der neue Supermarkt in Alfdorf wird künftig den bisherigen Rewe-Markt an der Hauptstraße ersetzen. Er hat eine Gesamtfläche von rund 2095 Quadratmetern und eine Verkaufsfläche von etwa 1400 Quadratmetern. Geplant ist ein Vollsortimentsmarkt mit Bäckerei, Café und Frische-Theke. Und moderner Technik mit Wärmerückgewinnung. „Es gibt keine Gas- und Ölheizung“, ordnet Jürgen Weiß ein.

Die Bauarbeiten für den neuen Supermarkt haben im November des vergangenen Jahres begonnen. Klappt alles wie geplant, soll der Markt Ende Mai, Anfang Juni fertiggestellt und an das Unternehmen Rewe übergeben werden. Seine Firma wird den Markt fertig, aber leer übergeben. Für die Theke, Möblierung, Regale, für alles, was die Inneneinrichtung des Supermarkts ausmacht, sorgt dann der Betreiber.

Der Markt soll zu Fuß und mit dem Auto gut erreichbar sein. Rund 80 Parkplätze sind geplant, die Außenanlagen werden noch angelegt.

Zu den Kosten des Supermarktbaus will sich Jürgen Weiß nicht weiter äußern, er sagt nur, es handele sich um einen „Millionenbetrag“.

Der Bauablauf verlief bisher ohne Probleme und liegt im Zeitplan, ein Generalunternehmer kümmert sich um das Baugeschehen. Die Aufgabe seines Unternehmens beschreibt Jürgen Weiß so: „Am Anfang gibt es ein leeres Grundstück und am Ende einen Supermarkt. Dazwischen sind wir.“ Sprich: Die bundesweit tätige Projektentwicklungsgesellschaft hat in Alfdorf das Grundstück erworben, das Bauvorhaben geplant, setzt es nun um und hat einen Mietvertrag mit dem Betreiber Rewe abgeschlossen.

Jürgen Weiß sieht sich für das Supermarkt-Bauvorhaben von Gemeinde und Landratsamt gut unterstützt. „Die Bevölkerung will es eigentlich immer“, weiß er von ähnlichen Projekten.

Auch die Baubranche hat derzeit unter längeren Lieferzeiten und Kostensteigerungen zu leiden. Der Alfdorfer Supermarkt macht da keine Ausnahme. So berichtet Jürgen Weiß von Steigerungen, die man anfangs beim Stahlpreis gespürt habe, meint aber: „Wir sind gut in der Planung.“

Wie geht es weiter? Susanne Münch, Rewe-Pressesprecherin für die Region Südwest, teilt mit: „Wenn der Markt an uns übergeben wird, starten wir mit der Innengestaltung der Verkaufsräume. Zum Beispiel werden Regale gestellt, Kassen und Möbel aufgebaut etc. Später werden die ersten lang haltbaren Waren eingeräumt. Das nimmt etwas Zeit in Anspruch. Die Eröffnung des neuen Marktes ist daher für den 20. Juli geplant.“

„Die Alfdorfer erhalten einen Rewe-Markt der neuesten Generation“

Was ist für das Sortiment vorgesehen? „Die Alfdorfer erhalten einen Rewe-Markt der neuesten Generation, mit modernem Shop-Design und Frischefokus. Dazu gehören unter anderem eine großzügige Obst- und Gemüseabteilung, eine umfassende Auswahl gekühlter Frischeartikel und vieles mehr.“ Im neuen Markt wird es eine Salatbar geben. „Hier können sich die Kunden frisch im Markt hergestellte Salate und Vitaminsnacks für eine schnelle Mittagspause oder ein bequemes Abendessen zusammenstellen. Neu ist auch eine Bedienungstheke mit frischen Fleisch-, Wurst- und Käse-Spezialitäten. Diese gab es im alten Markt nicht.“

Der neue Markt verfügt über eine Verkaufsfläche von 1400 Quadratmetern, der alte Markt hat rund 800. „Wir können hier also deutlich mehr Produkte anbieten. Circa 20 000 unterschiedliche Artikel werden es sein“, informiert Susanne Münch.

Auch eine Kundentoilette wird es im neuen Supermarkt geben

Die Bäckerei Schmid-Kuhn wird im Eingangsbereich einziehen, so die Pressesprecherin weiter. Auch eine Kundentoilette wird es im neuen Supermarkt geben.

Warum genügt der bisherige Rewe-Markt an der Hauptstraße nicht mehr? Er ist „nicht mehr zeitgemäß und zu klein, um unsere Sortimentsvielfalt zeigen zu können“, so Susanne Münch. Als letzter Verkaufstag ist der 8. Juli vorgesehen. Danach soll der Markt schließen. „Die Eröffnung des neuen Standortes ist für den 20. Juli geplant. Diesen Zeitraum nutzen wir hauptsächlich, um den neuen Markt mit Waren zu bestücken, und für den letzten Feinschliff der Verkaufsräume. Der alte Markt wird nach Ablauf des Mietvertrags an den Eigentümer zurückgegeben“, so die Pressesprecherin.

Das Mitarbeiterteam aus dem alten Markt wird auch im neuen im Einsatz sein. Und um rund 15 neue Arbeitsplätze aufgestockt, unter anderem wegen der Betreibung der Metzgerei mit Bedienungstheke und der Salatbar. Die Salate sollen in einer eigenen Convenience-Küche im Markt selbst produziert werden.