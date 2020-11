Alfdorf soll erst der Anfang gewesen sein. „Am kommenden Dienstag wird es eine Demonstration in Welzheim geben, am Donnerstag darauf dann in Durlangen“, sagt der Alfdorfer, der dort vor kurzem eine Demo gegen die Corona-Verordnungen organisiert hatte. Stefan Schmidt sieht in kleineren Gemeinden bessere Möglichkeiten, auf sein und das Anliegen seiner Mitstreiter aufmerksam zu machen: „Ich denke, dass dieser Weg über die Dörfer gut ist, dort reichen schon fünfzehn, zwanzig Leute.“ Damit könne